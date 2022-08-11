Oğluyla yaşadığı diyaloğu paylaşan Özcan Deniz'den imalı sözler: Mutluluk entelektüel bir seçimdir, bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya - Son Dakika
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Oğluyla yaşadığı diyaloğu paylaşan Özcan Deniz'den imalı sözler: Mutluluk entelektüel bir seçimdir, bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya

11.08.2022 11:26

Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan Özcan Deniz, oğluyla yaşadığı diyalogla ilgili paylaşımda bulunarak imalı ifadelere yer verdi. Deniz, paylaşımında, "Mutluluk entelektüel bir seçimdir. Herkes bunu başaramaz. Senin 4 yaşında kavradığın şeyi, bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya" diyerek isim vermeden göndermede bulundu.

2018 yılında evlendiği Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan ve aralarındaki çekişme devam eden Özcan Deniz, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı.

"HAYATIMIN EN GÜZEL SOHBETİNİ YAPTIK"

Oğlu Kuzey ile tatil yapan Özcan Deniz, plajda çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayarak aralarındaki diyaloğu anlatırken isim vermeden ağır göndermelerde bulundu. Deniz, 2,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü: "Bugün, sen karpuzunu yiyip, kendi kendine şarkı söylerken, suratımda aptal aşık bir gülümsemeyle seni izlerken yakaladın beni. Sonra sordun 'Baba', söyle oğlum. 'Bana yakışıyor mu?' Ne yakışıyor mu oğlum? 'Mutluluk'... Baba kurban mutluluk herkese yakışır. Hele çocuklara çok yakışır. En çok da sana oğlum. 'Sana da baba'. Sonra dünyanın en güzel gözleriyle hınzır bir bakış atarak yemeye devam ettin. Hayatımın en güzel, alt metinlerle dolu sohbetini yaptık seninle. Üstüne kitaplar yazılacak kadar dolu bir andı..."

"SENİN 4 YAŞINDA KAVRADIĞINI ÖMÜR BOYU KAVRAYAMAYAN CAHİLLER VAR"

"Evet oğlum mutluluk entelektüel bir seçimdir, Herkes bunu başaramaz... Senin 4 yaşında kavradığın şeyi, bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya... Herkese, her şeye inat sana en çok yakışanı yap ve hep mutlu ol... Ama bunu asla ama asla başkalarının mutsuzluğu üstüne inşa etme! Baban zaman zaman mutluluk düşmanlarına bu fırsatı bilerek ve de bilmeyerek verdi. Tabi ki artık bu fırsat kimseye bir daha verilmeyecek! Sen sakın bu hataya düşme. Evet oğlum ikimize de çok yakışıyor. Seni çok seviyorum canım oğlum... Mutluluğumuza."

Oğluyla fotoğraflarını paylaşan Özcan Deniz'den imalı sözler: Mutluluğu kavrayamayan cahiller var

NE OLMUŞTU?

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.

Anlaşmalı olarak boşanan Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu. Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Feyza Aktan'ın açtığı velayetin değiştirilmesi davasında da geçtiğimiz aylarda karar çıkmıştı. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasının devamına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüşme günlerinin ise artırılmasına hükmetmişti.

Oğluyla fotoğraflarını paylaşan Özcan Deniz'den imalı sözler: Mutluluğu kavrayamayan cahiller var
Oğluyla fotoğraflarını paylaşan Özcan Deniz'den imalı sözler: Mutluluğu kavrayamayan cahiller var
Oğluyla fotoğraflarını paylaşan Özcan Deniz'den imalı sözler: Mutluluğu kavrayamayan cahiller var
Oğluyla fotoğraflarını paylaşan Özcan Deniz'den imalı sözler: Mutluluğu kavrayamayan cahiller var
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Son Dakika Magazin Oğluyla yaşadığı diyaloğu paylaşan Özcan Deniz'den imalı sözler: Mutluluk entelektüel bir seçimdir, bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğluyla yaşadığı diyaloğu paylaşan Özcan Deniz'den imalı sözler: Mutluluk entelektüel bir seçimdir, bir ömür kavrayamayan cahillerle dolu bu dünya - Son Dakika
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