LGBT karşıtı etkinlikte konuşan eski manken Tuğçe Kazaz: Allah, neden Lut kavmini yok etti? Çünkü neslin devamlılığının biteceğini bildiği için - Son Dakika
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LGBT karşıtı etkinlikte konuşan eski manken Tuğçe Kazaz: Allah, neden Lut kavmini yok etti? Çünkü neslin devamlılığının biteceğini bildiği için

19.09.2022 11:31

Dün İstanbul Saraçhane'de 150'den fazla sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen "Büyük Aile Buluşması" adı altındaki LGBT karşıtı etkinlikte konuşma yapan eski manken Tuğçe Kazaz, "Allah yeryüzünde bir duruma müdahale ettiyse bu mutlaka bir mükafat içindir. Allah, neden Lut kavmini yok etti? Çünkü neslin devamlılığının biteceğini bildiği için." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da dün binlerce kişi "Çocuklarımızın LGBT Dayatmasından Korunması İçin Yürüyoruz" sloganlı etkinlik için Saraçhane Parkı'na akın etti. Vatandaşların bir kısmı yoğunluk nedeniyle Fatih Camisi, Aksaray ve Unkapanı çevresinde beklemek zorunda kaldı.

Buluşmaya gelenler, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra "Manevi Kalkınma Şart", "Manevi ve Ahlaki Kalkınma Yasası", "Sapkınlığa Dur De", "Cinsiyetsiz Toplum Projesine Dur De", "Aileye Savaş Açanlara Geçit Vermeyeceğiz", "Sapkınlığa Hayır", "Aile Hedefte Başını Çevirme" ile "Küresel Çeteden Aileni ve Neslini Koru" yazılı pankartlar taşıdı.

LGBT karşıtı etkinlikte Tuğçe Kazaz adeta miting düzenledi: Allah, neden Lut kavmini yok etti?


KAZAZ'IN MİTİNGİNE DÖNDÜ

Etkinliğe eski manken Tuğçe Kazaz da katıldı. Kazaz, burada yaptığı konuşmada dünyanın ahir bir zamandan geçtiğini belirterek "Allah yeryüzünde bir duruma müdahale ettiyse bu mutlaka bir mükafat içindir. Allah, neden Lut kavmini yok etti? Çünkü neslin devamlılığının biteceğini bildiği için. Allah bize 'LGBT'li bireyleri siz cezalandırın' demedi. Allah 'Bunu tebliğ edin, uyarın, kınayın.' dedi." ifadelerini kullandı.

LGBT karşıtı etkinlikte Tuğçe Kazaz adeta miting düzenledi: Allah, neden Lut kavmini yok etti?

"HİÇBİR NEFRET SÖYLEMİNDE BULUNMADIK"

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Genel Başkanı Kürşat Mican da etkinlik hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mican, çocuklara ve gençlere yapılan LGBT dayatmasına karşı bir araya geldiklerini söyleyerek "İnsan neslini tüketecek bu propaganda ve dayatma en temel insan hakkı olan var olma hakkını elimizden almaya kastetmiş durumdadır. Bugün biz hiçbir nefret söyleminde bulunmadık. Kişileri hedef almadık. Haklı talebimizi nefret söylemi diye çarpıtmaya çalıştılar. Üstüne basa basa 'LGBT dayatmasına karşıyız' dememize rağmen bizi LGBT bireylerle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Daha da ileri gittiler. Provoke etmeye çalıştılar. İnsanımızın sağduyusu, kara propaganda ve provokasyonlara galip geldi. Başaramadılar, başaramayacaklar." dedi.

LGBT karşıtı etkinlikte Tuğçe Kazaz adeta miting düzenledi: Allah, neden Lut kavmini yok etti?

Öte yandan etkinlik başında gerçekleşen müzik yayınına ise küçük bir grup tepki gösterdi. Şahıslar, "LGBT'yi protesto ediyoruz, Gülpembe dinlemeye mi geldik", "Onlar gibi müzikli bir protesto istemiyoruz" şeklinde görevlilere itirazda bulunuldu.

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Son Dakika Magazin LGBT karşıtı etkinlikte konuşan eski manken Tuğçe Kazaz: Allah, neden Lut kavmini yok etti? Çünkü neslin devamlılığının biteceğini bildiği için - Son Dakika


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SON DAKİKA: LGBT karşıtı etkinlikte konuşan eski manken Tuğçe Kazaz: Allah, neden Lut kavmini yok etti? Çünkü neslin devamlılığının biteceğini bildiği için - Son Dakika
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