Filiz Teyze, Oktay Kaynarca’ya fırça attı: Ee niye evlenmedin?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, bu haftaki bölümünde renkli anlara sahne oldu. Kahramanmaraş’tan yarışmaya katılan Filiz Kelekçi, samimi tavırları ve Oktay Kaynarca ile yaptığı eğlenceli sohbetle dikkat çekti.

40 yıllık evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi olan Filiz Teyze, yarışma sırasında Oktay Kaynarca’nın medeni durumunu merak etti. Kaynarca’nın evli olmadığını öğrenen Kelekçi, hiç beklemeden “Ee niye evlenmedin?” diye sordu.

Kaynarca’nın yakışıklılığına da gönderme yapan Filiz Teyze, “Senin gibi yakışıklı, gözleri boncuk gibi adama hiçbir avrat aşık olmadı mı? Bir kız aşık olmadı mı?” sözleriyle ünlü sunucuya takıldı. Ardından da esprili bir şekilde, “Ama senden kaynaklanıyor, haberin var mı?” diyerek evlenmemesinin nedenini Kaynarca’ya bağladı.

Kaynarca ise Filiz Teyze’nin sözlerine gülerek “Aynısını annem de söylüyor” yanıtını verdi.

“ÇATIK KAŞLI OLMASAN…”

Filiz Teyze, evlilik sohbetinin ardından Kaynarca’nın ekranlardaki sert görüntüsünü de diline doladı. Ünlü sunucuya, “Senin dur, dur... Çatık kaşlı olmasan, televizyonda astığım astık, kestiğim kestik diyin” sözleriyle takıldı.

Ardından Kaynarca’nın Kurtlar Vadisi dizisindeki sert sahnelerini hatırlatan Kelekçi, “Hele şu var ya Kurtlar Vadisi’nde, adamın birini şeyin içine sokup sokup çıkardın, öldü herhalde adam” dedi.

Oktay Kaynarca ise Filiz Teyze’nin sözlerine gülerek, “Senaryo gereği yapıyoruz onları. Onlar kötü adamlar, iyi adamlar değiller” diyerek yanıt verdi.

50 BİNLİK SORUDA HEYECAN DORUĞA ÇIKTI

Eğlenceli sohbetin ardından yarışmaya devam eden Filiz Kelekçi, soruları doğru yanıtlayarak 50 bin TL değerindeki soruya kadar ilerledi.

Karşısına “Hangi yazarın ‘Ay Vadisi’ adlı bir romanı vardır?” sorusu gelen Kelekçi, yarı yarıya joker hakkını kullandı. Jokerin ardından Jack London ve Jean-Jacques Rousseau seçenekleri kaldı.

İki seçenek arasında kararsız kalan Kelekçi, riske girmeyerek yarışmadan çekilmeyi tercih etti.

Ancak çekildikten sonra hangi cevabı vereceği sorulan Filiz Teyze, “Jack London” dedi. Doğru cevabın Jack London olduğu açıklanınca tahmininin doğru çıktığını gören Kelekçi, “Geri baştan alamazmıyık?” diyerek stüdyodakileri bir kez daha güldürdü.

Kahramanmaraşlı Filiz Kelekçi, yarışmadan 30 bin TL ile ayrıldı.