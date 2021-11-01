Ünlü oyuncu Alec Baldwin, Rust (Pas) filminin çekimi sırasında kullandığı kurusıkıdan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu. Yapılan incelemelerin ardından sahne için kullanılan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu ortaya çıktı.
Amerikalı aktör Alec Baldwin, Cadılar Bayramı'nı karısı Hilaria ve 6 çocuğuyla birlikte kutladı. Hilaria Baldwin, ailece Cadılar Bayramı kostümlerine büründükleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Tüm dünya, görüntü yönetmeninin genç yaşta ölümünün şokunu tam olarak atlatamamış, polis de olayla ilgili soruşturmasını tüm hızıyla sürdürürken yapılan bu paylaşım sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
Son Dakika › Magazin › Film setinde yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı fotoğrafı tepki topladı - Son Dakika Magazin