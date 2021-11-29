Final yapan dizilere Misafir de eklendi! Ekranda umduklarını bulamadılar!

FOX TV'de başlayan iddialı dizi Misafir, 11 Kasım'da ilk bölümüyle ekrana geldi. Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir dizisi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadı.

5. BÖLÜMLE FİNAL YAPIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, başrollerini Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı Misafir dizisi final yapıyor. Misafir dizisi 5. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

FOX'un yeni dizisi Misafir'de Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler de yer alıyor.

MİSAFİR'İN KONUSU NE?

Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı Misafir dizisinde, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu hikayesi konu alınıyor.