Gazeteci Korcan Karar, rahatsızlığı sebebiyle ayak parmağını kaybettiği anlar hakkında konuştu! - Son Dakika
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Gazeteci Korcan Karar, rahatsızlığı sebebiyle ayak parmağını kaybettiği anlar hakkında konuştu!

24.06.2022 13:41

Diyabetin neden olduğu kangren sebebiyle sadece 48 saat içerisinde ayak parmağını kaybeden Gazeteci ve Haber Spikeri Korcan Karar, "Birkaç saat daha geç kalsaydım bacağımı da kaybedebilirdim" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Diyabet nedeniyle bacağındaki üç damarı tıkanan ancak farkına varmadığı için sağ ayak parmağı kangren olan ve geçtiğimiz günlerde parmağı ampute edilen Gazeteci ve Haber Spikeri Korcan Karar, kendisini sağlığına kavuşturan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yılmaz Deniz ve diyabetli hastalarla bir araya geldi. Yaşadığı deneyimi anlatan Karar, kendisini amputeye götüren süreci anlattı.

"PARMAĞIM 48 SAAT İÇERİSİNDE SİMSİYAH OLDU"

Pandemi nedeniyle hastaneye gitmeyi ya da tahlil yaptırmayı bir süre için birçok kişi gibi askıya aldığını anlatan Karar, "Hiçbir belirti olmadı. Uyuklama hali, baş dönmesi, herhangi bir belirti olmadığı için de hayatıma normal olarak devam ettim. Bu süreçte de şeker içten içe işledi, çok sinsi bir hastalık olduğunu gayet açık ve net gördüm ve sonunda da sağ bacağımda üç damar tıkanmış. Sadece 48 saat içerisinde baş parmağımın yanındaki parmağım simsiyah oldu. Bunu saat saat yaşadım. Hastaneye geldiğimde üç damarımın tıkalı olduğunu öğrendim. Hekimler öncelikle bu damarları açtı. Hastalık çok kısa bir sürede bütün bacağı sarabiliyormuş ve kişi tüm bacağını kaybedebiliyormuş. Damarlarım açıldıktan sonra ameliyata girdim ve bu kadar önemli bir kangreni sadece tek bir parmağımın alınması ile atlattım" dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle ayak parmağını kaybeden spiker Korcan Karar, yaşadıklarını anlattı

"PARMAĞI KURTARMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya ise, Korcan Karar'ın 48 saat içerisinde önce kırmızı ve sonra mosmor bir parmağa sahip olduğunu anlatarak, "Bu parmağı kazanmamızın mümkün olmadığını Korcan Bey'e söyledik. Damar tıkandığında aslında vücut size bazı sinyaller gönderiyor. Ayakta his kaybı oluyor. Kişi ayağını çarptığında, vurduğunda hissetmiyor. Sıcağa maruz kaldığında hissetmiyor. Bu durum, ayak sinirlerinin artık çalışmadığını, damarlarla ilgili bir problem olduğunu anlatıyor. Kılcal damarlar aniden kapanıyor ve çok hızlı bir şekilde doku ölmeye başlıyor. Ne yazık ki ayağın çok önemli bir uzuv olduğunu kaybettikten sonra anlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Rahatsızlığı nedeniyle ayak parmağını kaybeden spiker Korcan Karar, yaşadıklarını anlattı

"ŞEKER HASTALIĞINIZ VARSA AYAĞINIZI HER GÜN KONTROL EDİN"

Korcan Karar'ın parmağını ampute eden Doç. Dr. Levent Küçük, diyabetin çok sinsi bir hastalık olduğunu hatırlatarak, diyabet hastalarının risk altında olduğunu aklında tutup ayak bakımını aksatmaması gerektiğini, ufak yaraların bazen çok hızlı ilerleyebildiğini kaydetti. Doç. Dr. Küçük, "Şeker hastalığınız varsa ayağınızı her gün kontrol edin, tırnağınızı ayağınızda yara yapmayacak şekilde kesin. Ayağınızda nasır olmasına, ayağınıza bir şey batmasına izin vermeyin. Elbette damarlarınızın açık olduğundan emin olun. Bunun için de tahlil yaptırmak çok önemli" dedi.

Rahatsızlığı nedeniyle ayak parmağını kaybeden spiker Korcan Karar, yaşadıklarını anlattı
Rahatsızlığı nedeniyle ayak parmağını kaybeden spiker Korcan Karar, yaşadıklarını anlattı
Rahatsızlığı nedeniyle ayak parmağını kaybeden spiker Korcan Karar, yaşadıklarını anlattı
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Kaynak: İHA

Korcan Karar, Levent Küçük, Sakarya, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gazeteci Korcan Karar, rahatsızlığı sebebiyle ayak parmağını kaybettiği anlar hakkında konuştu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazeteci Korcan Karar, rahatsızlığı sebebiyle ayak parmağını kaybettiği anlar hakkında konuştu! - Son Dakika
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