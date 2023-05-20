Gaziantep Havaalanı'nda mahsur kalan Züleyha Ortak ve Deniz Akkaya, yaşadıklarını Haberler.com'a anlattı - Son Dakika
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Gaziantep Havaalanı'nda mahsur kalan Züleyha Ortak ve Deniz Akkaya, yaşadıklarını Haberler.com'a anlattı

20.05.2023 19:12

Hava sahasından tanımlanamayan bir cisim görülmesi üzerine gece yarısından beri uçuşların durdurulduğu Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kalan şarkıcı Züleyha Ortak ve ünlü model Deniz Akkaya, Haberler.com YouTube canlı yayınına bağlanarak yaşadıklarını anlattı. Ortak "Biz bir siber saldırı olduğunu düşünüyoruz" derken Akkaya ise, "Yanımda 13 yaşında kızım olduğu için ilk etapta biraz tedirgin oldum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında deprem bölgelerine giden türkücü Züleyha Ortak ve model Deniz Akkaya, Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kaldı. Haberler.com YouTube canlı yayınına bağlanan ünlü isimler, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve Melis Yaşar'a yaşadıklarını ve son gelişmeleri aktardı.

"BÜTÜN UÇUŞLAR DURDURULDU, BİNE YAKIN YOLCU BEKLİYOR"

Etkinlik kapsamında afet bölgesine giden Türkücü Züleyha Ortak, havalimanında yaşanan olaylarla ilgili şunları söyledi: Dün sabah erken saatlerde Kahramanmaraş'a gelerek ilçelerdeki etkinliklerimizi yaptıktan sonra dönüş için Gaziantep Havalimanı'na geldik. Geldiğimizde bir sıkıntı yoktu ve sadece İzmir seferinin rötarlı olduğu görülüyordu. Bize bir rötar bilgisi verilmedi ve uçağa alındık. Biz ilk başta bekletildiğimizde küçük bir aksaklık olduğunu düşündük ancak yarım saat geçtikten sonra bir sıkıntı olduğunu anladık. 3 uçak pistte kalkışa hazır bekliyorduk. Uçakta bölgedeki zorluklardan dolayı aç bir şekilde bekledik. 1,5 saatin sonunda pilotun 'havada tanımlanamayan bir cisim olduğunu tespit ettiğimiz için kalkışa geçemiyoruz' anonsunu duyduk. Tanımlanamayan cismin ne olduğunu söylemediler ancak yolcular otellere transfer edildi. Bütün uçuşlar durdurulduğu için bine yakın yolcu bekliyor."

"SİBER SALDIRI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Biz bir siber saldırı olduğunu düşünüyoruz. Dün Çanakkale uçağına bir tacizin olduğu söylendi. İnsansız hava aracıyla mı taciz edildi yoksa bir sinyal kesiciyle mi bunu bilmiyoruz. Burada çok ciddi bir güvenlik meselesi var. Tüm personeller bizi korumaya gayret ediyorlar. Biz burada sinyal kesici olduğunu düşünüyoruz. Şu anda burada hava sahası ve uçak pisti temizlendi. 16.30'ta İstanbul'a ilk sefer yapılacak. Pilot tedirgindi ve bir sorun olmasaydı bu kadar insanı piste geri getirmezlerdi."

DENİZ AKKAYA: KIZIM YANIMDA OLDUĞU İÇİN TEDİRGİN OLDUM

Kızıyla birlikte etkinliklere katılmak için bölgeye giden ünlü model Deniz Akkaya ise "Yanımda 13 yaşında kızım olduğu için ilk etapta biraz tedirgin oldum. Türlü şehir efsaneleri gözümün önünden geçti. Belli kuruluşlarda 'uzaylı istilası var' gibi tuhaf şeyler duyduktan sonra rahatladık. İşin esprisi bir yana ama evimize dönmeyi bekliyoruz. Züleyha Ortak ve İletişim Başkanlığı'yla daha önce de defalarca kez afet bölgesine geldik. Benim için çok değerli, kızımla birlikte dün çok anlamlı bir gün geçirdik. İnşallah evimize döneceğiz" dedi.

ADEM KILIÇCI: SEFERLERİN DURMASINDAN DOLAYI ZORLUK YAŞANIYOR

Havalimanında mahsur kalan isimlerin arasında yer alan milli boksör Adem Kılıçcı da "Sabah erken geldik. Adıyaman ilçelerini gezdik. En son buraya geldik, uçağa bindik. Tam kalkacakken kaptanımız bir anons yaptı. Tanımlanamayan bir cisim olduğunu bildirdi. Biz de tabi bunun üzerine espriler yaptık "UFO" mu geldi diye. Sonrasında 1-2 saat kadar bekletildik. Bekletildikten sonra da uçağın kalkamayacağını bildirdiler bize. Biz de havalimanına geldik. Sabah 5'e 5.30'a kadar bekledik. Ondan sonra zaten bizi otele gönderdiler. Biz de bilmiyoruz sebebini ama bir takım söylentiler burada biz de duyuyoruz. Ama burada bayağı bir insan seferlerin iptal olmasından dolayı zorluk yaşadı" ifadelerini kullandı.

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Seferlerin iptal edildiği Gaziantep Havaalanı'nda mahsur kalan Adem Kılıçcı, yaşadıklarını Haberler.com'a anlattı Seferlerin iptal edildiği Gaziantep Havaalanı'nda mahsur kalan Adem Kılıçcı, yaşadıklarını Haberler.com'a anlattı

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Son Dakika Magazin Gaziantep Havaalanı'nda mahsur kalan Züleyha Ortak ve Deniz Akkaya, yaşadıklarını Haberler.com'a anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Havaalanı'nda mahsur kalan Züleyha Ortak ve Deniz Akkaya, yaşadıklarını Haberler.com'a anlattı - Son Dakika
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