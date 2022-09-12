Suskunluk 'Hadise'si - Son Dakika
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Suskunluk 'Hadise'si

12.09.2022 01:59
Suskunluk 'Hadise'si

Geçen Mayıs ayında sessiz sedasız şarkıcı Hadise ile evlenen iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki akşam Ortaköy'de bir düğün çıkışı objektiflere yansıdı. Parmağında yüzüğü olmadığı görülen Dinçerler, boşanma ile ilgili soruları da yanıtsız bıraktı.

Popçu Hadise ile evlendikten sonra popülaritesi artan Mehmet Dinçerler, önceki akşam Ortaköy'de katıldığı bir düğünden çıkarken görüntülendi.

Gazetecileri bir anda karşısında gören Mehmet Dinçerler, hızlı adımlarla aracına yöneldi.

Günlerdir gündemi meşgul eden boşanma haberleri ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Özel şoförlü aracıyla hızlıca oradan uzaklaşan Dinçerler'in, parmağında yine evlilik yüzüğü yoktu.

Öte yandan Hadise önceki akşam İstanbul Festival Park Kadıköy Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu.

Eşi Mehmet Dinçerler'le sıkıntılar yaşadığı iddia edilen Hadise, "Hadi bye bye diyelim" dedi ve "Hay Hay" şarkısını seslendirdi.

Şarkıcı "Sıfır Tolerans"ı söylemeden önce de seyircisine şu mesajı verdi:

"Sizi anlamayanlara sıfır tolerans, sizi çekemeyenlere sıfır tolerans, özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans, hayatını yaşa olur mu?"

Şarkıcının parmağında yine evlilik yüzüğünün olmaması gözden kaçmadı.

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Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Suskunluk 'Hadise'si - Son Dakika

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