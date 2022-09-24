Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin - Son Dakika
Üye Girişi

Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin

24.09.2022 16:05

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, nostaljik bir paylaşımda bulundu. Mosso, öğrencilik yıllarına dair fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı ve bir dönem yaşadıklarından da bahsetti. Geçtiğimiz aylarda konserlerinin iptal edilmesiyle gündeme gelen Mosso, kulaklarına gelen yorumların ardından paylaşımına, "Estetik ameliyat yok" notunu ekledi.

Ünlülerin çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar, sosyal medyanın en çok ilgi gören paylaşımları arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Melek Mosso, yıllar öncesine ait bir fotoğrafını paylaşarak hayranlarını şaşırtan son isim oldu.

"ARKADAŞLAR UMUDUNUZU KAYBETMEYİN"

İlkokula gittiği döneme ait bir vesikalık fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Mosso, altına şu notu düştü: "Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin! (Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm)

"ESTETİK AMELİYAT YOK"

Paylaşımının ardından gelen "Estetik yaptırmış" yorumları üzerine notuna eklemeye yapan ünlü şarkıcı, "Düzeltme not: Estetik ameliyat yok, bazıları para var, çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes kulaklarına odaklandı
Ünlü şarkıcı Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes kulaklarına odaklandı
Ünlü şarkıcı Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes kulaklarına odaklandı
YORUMLAR
500

Melek Mosso, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin
15:56 Çin'de askeri darbe iddiası gündem oldu! Doğrulama gelmeyince gazeteci topu haber kaynağına attı
15:48 Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır
15:42 ABD'de skandal olay! İdam mahkumunun cezası damar yolu bulunamadığı için ertelendi
14:41 Mersin'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın hoparlörlerden "hava saldırısı" anonsu kentte endişe yarattı
14:43 Fenerbahçeli Joao Pedro'nun acı dolu anları! Basın toplantısı sırasında arı saldırısına uğradı
14:29 Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı
14:20 Giresun'da eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürüp intihara kalkışan adamın boşanma davasını öğrenince katliam yaptığı ortaya çıktı
14:21 İngiltere Prensi Charles görev başında! İşte ilk kareden dikkat çeken detaylar
13:53 Staj için gittiği okula başörtüsü sebebiyle alınmayan Nezaket'in şikayeti sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 16:36:28. #1.12#
SON DAKİKA: Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement