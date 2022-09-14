Sessiz sedasız evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda - Son Dakika
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Sessiz sedasız evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda

14.09.2022 08:46

Gizli saklı Ceyhun Ergün ile evlenen şimdilerde hamilelik heyecanı yaşayan oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. Sessizliğini bozan oyuncu bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Pandemi öncesi evlilik teklifi aldığı Ceyhun Ergün ile sessiz sedasız evlenen oyuncu, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

ALMANYA'DA EVLENDİ

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte Ceyhun Ergün ile evlendiğini söyleyen Tuğutlu, "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" dedi.

KARNI BURNUNDA POZ VERDİ

Evlilik müjdesinin ardından hamile olduğu öğrenilen oyuncudan merakla beklenen ilk paylaşım geldi. Şimdilerde 5 aylık hamile olan güzel oyuncu, 2,7 milyon takipçisi bulunduğu Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı. Büyüyen karnıyla ilk pozlarını paylaşan oyuncu, "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk, yolu yarıladık bile" dedi. Güzel oyuncu paylaşımında "Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" diyerek bir erkek bebek beklediğinin de müjdesini vermiş oldu.

Hamilelik heyecanı yaşayan Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozlarını paylaştı
Hamilelik heyecanı yaşayan Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozlarını paylaştı
Hamilelik heyecanı yaşayan Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozlarını paylaştı
Hamilelik heyecanı yaşayan Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozlarını paylaştı
Hamilelik heyecanı yaşayan Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozlarını paylaştı
Hamilelik heyecanı yaşayan Leyla Lydia Tuğutlu, karnı burnunda pozlarını paylaştı
YORUMLAR
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Leyla Lydia Tuğutlu, Instagram, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sessiz sedasız evlenmişti! Leyla Lydia Tuğutlu'nun karnı burnunda - Son Dakika
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