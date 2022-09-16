Şarkıcı Merve Özbey, ikinci bebeğini kucağına aldı - Son Dakika
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Şarkıcı Merve Özbey, ikinci bebeğini kucağına aldı

16.09.2022 17:56

Geçtiğimiz sene ilk bebeğini dünyaya getiren şarkıcı Merve Özbey, bugün ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Emir adını verdikleri bir erkek bebeği olan şarkıcının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Merve Özbey, 2020 yılında Kenan Koçak ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz sene Elif Özüm adını verdiği kızlarını kucaklarına alan çift, bugün ikinci çocuklarına kavuştu.

OĞULLARINA EMİR ADINI VERDİLER

Bugün Altunizade'deki özel bir hastanede doğum yapan 34 yaşındaki Merve Özbey'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çiftin Emir adını verdikleri oğulları ise 48 santim boyunda, 2 kilo 810 gram olarak dünyaya geldi.

Şarkıcı Merve Özbey, ikinci bebeğini dünyaya getirdi

"KADININ EVLATLARI İÇİN GÖNLÜNÜN GENİŞLEDİĞİNİ GÖRDÜM"

3 gün önce Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yaşadığı heyecanı paylaşan Merve Özbey, şunları yazmıştı: "Doğuma günler kala her anne adayı gibi az önce oturdum bir kenara düşündüm… Dokuz ayı ilk öğrendiğimdeki heyecanımı, telaşımı, korkumu, paniğimi, dokuz ay boyunca hiç bitmeyen mide bulantılarımı, tansiyon düşüklüğünü, halsizliğimi, ağrılarımı… Bir yandan ilk göz ağrıma, Elif'ime yetebilme çabalarımı, aynı anda hem anne hem eş hem ev kadını hem iş kadını olmaya çalışırken, ara ara kendimden ne kadar vazgeçtiğimi enine boyuna düşündüm… İlk hamile kaldığımı öğrendiğimde 'Acaba Elif'e yanlış mı yaptım?' diye düşünürken, 'onu daha mı az seveceğim acaba?' diye hayıflanırken, bir kadının sadece evlatları için gönlünün ne kadar genişleyebileceğini gördüm.

Şarkıcı Merve Özbey, ikinci bebeğini dünyaya getirdi

"TANIMADIĞIM BİR KADIN HALİNE GELDİM"

İlk hamile kaldığımda Elif'te hiç bunları yaşamamıştım. Zaten zaman zaman sizlerle de konuşuyorduk ama bu sefer junior bizi biraz yordu açıkçası. Hormonlarım ters döndü, tanımadığım bir kadın haline geldim. Doktorlarla pedagoglarla psikologlarla konuştuğumda bunların hepsinin çok normal olduğunu fark ettim, sonra ara ara sizlerle dertleştik. Demem o ki artık yolun sonuna geldik. Birkaç güne kavuşacağız inşallah."

"ESKİ MERVE'Yİ VE İŞİMİ ÖZLEDİM"

Şu anda tek dileğim sağlıkla oğlumu kucağıma alıp iki evladım da evimde, işimi de ailemi de sarıp sarmalayabilmek…. Ve bunların hepsinden önce artık eski Merve'ye kavuşabilmek. Çünkü siz varsanız, bunların hepsi. Siz yoksanız bu saydıklarınızın hiçbiri yok demektir. Eski Merve'yi de özlemedim değil. Hele ki işimi ne kadar özlediğimi size anlatamam. Bu süreçte dualarınızı eksik etmeyeceğinizi biliyorum. Her anne adayının bir avazda, sağlıkla, sıhhatle evlatlarına kavuşmalarını diliyorum… En yakın zamanda görüşmek üzere."

Şarkıcı Merve Özbey, ikinci bebeğini dünyaya getirdi
Şarkıcı Merve Özbey, ikinci bebeğini dünyaya getirdi
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Merve Özbey, Magazin, Son Dakika

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