Gezi davasında kritik sözler! Ayşe Barım: 30 kilo kaybettim, yaşam hakkımı istiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Gezi davasında kritik sözler! Ayşe Barım: 30 kilo kaybettim, yaşam hakkımı istiyorum

Gezi davasında kritik sözler! Ayşe Barım: 30 kilo kaybettim, yaşam hakkımı istiyorum
01.10.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Parkı olaylarını organize ettiği iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıkarak suçlamaları reddetti. "Hayatım boyunca suç işlemedim, 248 gündür tutukluyum, ne yaptım bilmiyorum" diyen Barım, tek kişilik hücrede ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini, 30 kilo kaybettiğini ve "Kendi doktorum gözetiminde ameliyat olmak istiyorum, yaşam hakkımı korumak istiyoru

Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda bulunan 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

TANIKLAR DİNLENDİ

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılmaları için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yargılanan Ayşe Barım'ın davasına bugün de devam edildi. Duruşmada oyuncular Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ve Zafer Algöz tanık olarak dinlendi.

"BU SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Ayşe Barım ise, "Ben bir vatandaş olarak ömrüm boyunca ülkemdeki sorumluluklarımı eksiksiz yerine getirmiş, 19 yaşımdan beri sadece çalışan ve üreten bir kadınım. Hayatım boyunca hiçbir suç işlemedim, herhangi bir soruşturma içerisinde tanık olarak bile yer almadım. Çok ağır suçlamalar ve iddialarla 248 gündür tutukluyum ve her gün defalarca aynı soruları soruyorum kendime. Ben ne yaptım. Neden tutuklandım. Bunların cevabını bilmiyorum, çünkü gerçekten bu suçlamaları kabul etmiyorum ve bunlarla hiçbir ilişkim yok. Şu anda yaşadığım bu haksız süreç beni biraz korkutuyor açıkçası. Adaletin ağırlığına inanmak ve güvenmek istiyorum ama çaresizim, biraz da zorlanıyorum. Çünkü tek başıma bir hücrede gerçekten beyin ve kalp sorunlarıyla savaşıyorum ve anladığım kadarıyla biraz da yorgunum.

SAĞLIK SORUNLARINI ANLATTI

Mahkeme başkanı, sanığın hastaneye gitmeyi reddetmesi nedeniyle son sağlık raporunun alınmadığını hatırlatırken, Ayşe Barım kürsüde sağlık durumunu detaylı anlattı. Barım şu ifadeleri kullandı, " 30 kilodan fazla kaybettim. Hastaneler, raporlar, bayılmalarım, dilekçeler, itirazlarımız, sunumlarımız. Hiçkimseyi hasta olduğuma tam anlamıyla ikna edemedim. Ben aslında tedaviyi reddetmiyorum, bunu da açıklamak isterim. Bu süreçte Haziran ayından itibaren ciddi bayılmalar başladı, kalp hastalığımla ilgili ve bu bayılmalarla ilgili devlet hastanelerine sevklerim başladı. O kadar zor bir şekilde oralara sevk oldum ki, en az 12 kere çeşitli devlet hastanelerine gittim. En son Çam ve Sakura Hastanesi'nden Bilim Kurulu'na girdim. Bütün MR'larım ve herşeyim var zaten. Neden Adli Tıp Kurumu beni tekrardan bir yere sevk etti, anlamıyorum. Ben tedavi olmak zorundayım. Tüm hastane raporlarımda acilen ameliyat olmam gerektiği yazılı olmasına rağmen bunlar gözardı edildi. Sevk edildiğim devlet hastanelerinde bütün raporlarım tamamlandı. En son sevk edildiğimde damar yolumun açılması gerekiyordu, damar yolunu bulamadılar, bütün kolum mosmor dolaştım. Kendi ameliyatımı kendim yaptırmak istiyorum. İki tane anevrizmamın yanında bir de cezaevinde anevrizmam çıktı. Kendi doktorumun gözetiminde ameliyatlarımı yaptırmak istiyorum. Temel hakkım olan yaşam hakkımı da elimde tutmak istiyorum" dedi

ARA VERİLDİ

Duruşmaya saat 12.30 itibarıyla ara verildi. Yargılama ilerleyen saatlerde devam edecek.

Kaynak: DHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gezi davasında kritik sözler! Ayşe Barım: 30 kilo kaybettim, yaşam hakkımı istiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nurettin icoz İcoz:
    herkes masum ülkeye zarar veren eylemcileri pohpohlarken organize ederken düşünseydin şimdilik hesabı devlet soruyor çıkınca da Haluk soracak sana merak etme dokunulmaz değilsin 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasada bir gün kala tarlaya giden çiftçi hayatının şokunu yaşadı Sebebi şaşırttı Hasada bir gün kala tarlaya giden çiftçi hayatının şokunu yaşadı! Sebebi şaşırttı
Trump, Hamas’a Gazze planını onaylamak için süre verdi Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Kısa yoldan zengin olma hayaliyle kazdığı kuyuda zehirlenip hayatını kaybetti Kısa yoldan zengin olma hayaliyle kazdığı kuyuda zehirlenip hayatını kaybetti
Pişman oldular Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı Pişman oldular! Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
Meclis açılıyor CHP’nin katılmayacağı oturum için DEM Parti kararını verdi Meclis açılıyor! CHP'nin katılmayacağı oturum için DEM Parti kararını verdi
Rusya açık açık Polonya’yı adres gösterdi: Ortalık karışacak Rusya açık açık Polonya'yı adres gösterdi: Ortalık karışacak
Burak Yılmaz kariyerinde bir ilki başardı Burak Yılmaz kariyerinde bir ilki başardı
’Zenginlik tanrıçası’ndan tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: 128 binden fazla kişiyi kandırdı 'Zenginlik tanrıçası'ndan tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: 128 binden fazla kişiyi kandırdı

13:24
Resmen çıldırdılar Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk futbolcuya kesildi
Resmen çıldırdılar! Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk futbolcuya kesildi
12:47
Herkes o hareketini konuşuyor Muhammed Salah’ın zor anları kamerada
Herkes o hareketini konuşuyor! Muhammed Salah'ın zor anları kamerada
11:55
Bahçeli’den CHP’nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki
11:49
Gergerlioğlu merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı: DEM Parti Cumhur İttifakı’na katılır mı
Gergerlioğlu merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı: DEM Parti Cumhur İttifakı'na katılır mı?
11:26
Hamas, Trump’ın Gazze planına ne yanıt verecek Üst düzey yetkiliden olay iddia
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia
10:36
2026’da hizmete girecekti BYD fabrikası yılan hikayesine döndü
2026'da hizmete girecekti BYD fabrikası yılan hikayesine döndü
10:23
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında: 30 yıla kadar hapis istemi
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında: 30 yıla kadar hapis istemi
10:13
KFC ve Pizza Hut’ın sahibi olan dev şirket iflas etti
KFC ve Pizza Hut'ın sahibi olan dev şirket iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2025 13:36:21. #7.11#
SON DAKİKA: Gezi davasında kritik sözler! Ayşe Barım: 30 kilo kaybettim, yaşam hakkımı istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.