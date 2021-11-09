Göğüsleri hakkındaki eleştirilerine Hande Sarıoğlu'ndan ilginç cevap: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim

Oryantal dansıyla ülkenin magazin gündemine oturan sunucu Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten ayrılmasının ardından sosyal medyaya ağırlık verdi. Ertan Süzgün ile yaptığı YouTube programında partnerinin ayağını yıkayarak ve liseli kıyafetiyle dans ederek sık sık yeniden gündeme gelen Sarıoğlu, Oğuzhan Uğur'un programına katıldı.

"PARASINI VERDİM, İSTEDİĞİM GİBİ DEKOLTESİNİ GİYERİM"

Kendisine gelen dekolte eleştirileri hakkında konuşan Hande Sarıoğlu, "Siz erkekler üstsüz dolaşabiliyorsunuz. Biz bir tane dekolte giyiyoruz, bize denmedik laf kalmıyor. Ben bu göğüslerin parasını verdim aldım. İstediğim gibi de dekoltesini giyerim arkadaşım" dedi.

"BEN SEKSİYİM, SEKSİ KADIN SEVERİM"

Hande Sarıoğlu, göğüsleriyle ilgili kendisine gelen eleştirilere ise "Ben seksiyim. Ben seksi kadın severim. Seksi kadın alerjisi olan kadınlar da var" cevabını verdi.