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Göğüsleri hakkındaki eleştirilerine Hande Sarıoğlu'ndan ilginç cevap: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim - Son Dakika

Göğüsleri hakkındaki eleştirilerine Hande Sarıoğlu'ndan ilginç cevap: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim

09.11.2021 20:01

Youtube'da Oğuzhan Uğur'un programına konuk olan Hande Sarıoğlu, göğüsleri ile ilgili eleştirilere cevap verdi. "Siz erkekler üstsüz dolaşabiliyorsunuz. Biz bir tane dekolte giyiyoruz, bize denmedik laf kalmıyor" ifadelerini kullanan Sarıoğlu, "Ben bu göğüslerin parasını verdim aldım. İstediğim gibi de dekoltesini giyerim arkadaşım" dedi.

Oryantal dansıyla ülkenin magazin gündemine oturan sunucu Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten ayrılmasının ardından sosyal medyaya ağırlık verdi. Ertan Süzgün ile yaptığı YouTube programında partnerinin ayağını yıkayarak ve liseli kıyafetiyle dans ederek sık sık yeniden gündeme gelen Sarıoğlu, Oğuzhan Uğur'un programına katıldı.

"PARASINI VERDİM, İSTEDİĞİM GİBİ DEKOLTESİNİ GİYERİM"

Kendisine gelen dekolte eleştirileri hakkında konuşan Hande Sarıoğlu, "Siz erkekler üstsüz dolaşabiliyorsunuz. Biz bir tane dekolte giyiyoruz, bize denmedik laf kalmıyor. Ben bu göğüslerin parasını verdim aldım. İstediğim gibi de dekoltesini giyerim arkadaşım" dedi.

"BEN SEKSİYİM, SEKSİ KADIN SEVERİM"

Hande Sarıoğlu, göğüsleriyle ilgili kendisine gelen eleştirilere ise "Ben seksiyim. Ben seksi kadın severim. Seksi kadın alerjisi olan kadınlar da var" cevabını verdi.

Hande Sarıoğlu'ndan göğüsleri hakkındaki eleştirilerine yanıt: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim
Göğüsleri hakkındaki eleştirilerine Hande Sarıoğlu'ndan ilginç cevap: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim
Göğüsleri hakkındaki eleştirilerine Hande Sarıoğlu'ndan ilginç cevap: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim
Göğüsleri hakkındaki eleştirilerine Hande Sarıoğlu'ndan ilginç cevap: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim
Göğüsleri hakkındaki eleştirilerine Hande Sarıoğlu'ndan ilginç cevap: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim
Göğüsleri hakkındaki eleştirilerine Hande Sarıoğlu'ndan ilginç cevap: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim

Hande Sarıoğlu, Oğuzhan Uğur, Habertürk, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Göğüsleri hakkındaki eleştirilerine Hande Sarıoğlu'ndan ilginç cevap: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Göğüsleri hakkındaki eleştirilerine Hande Sarıoğlu'ndan ilginç cevap: Parasını verdim, istediğim gibi dekoltesini giyerim - Son Dakika
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