Şarkıcı Esra Özmen, eşiyle ilginç hikayesini anlattı: Rüyamda aşık oldum, doğaüstü bir olaydı

360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan sevilen şarkıcı Esra Özmen, 19 yıl önce nikah masasına oturduğu ve aynı ekipte çalıştığı Fuat Özdolgun ile tanışma hikayelerini anlattı.

"EŞİMİN NESİNDEN ETKİLENDİĞİMİ BİLMİYORUM"

Birlikte çalıştığı eşine hiçbir sohbeti olmadan aşık olduğundan bahseden Esra Özmen, şunları söyledi: "Eşim evlilik teklifi ettiğini söylüyor ama ben asla hatırlamıyorum. Biz bir anda evlenmeye karar verdik. Evlilik konusu vardı ama diz çökerek evlilik teklifi ettiğini hatırlamıyorum. Benim kocam hiç romantik değildir. Eşimle aynı ekipte çalışıyorduk ama o zaman nesinden etkilendiğimi de bilmiyorum."

"RÜYA GÖRDÜM, UYANDIĞIMDA EŞİME AŞIKTIM"

"Bizim uzun dönem çalışmamıza rağmen diyaloğumuz yoktu. Bir şekilde etkilenmişim ama farkında değildim. Sonra aşık olduğumu hissettim. Anlatsam roman olacak bir durum var değişik bir olay. Bir gece kalbim hızlı hızlı atarak ve midemde kelebekler hissederek uyandım. Rüyamda aşık oldum, öyle bir anda uyandım. Uyandığımda eşime aşıktım. Böyle bir aşk hikayesi yok. Benim için çok güzel bir rüyaydı."