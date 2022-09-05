Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim - Son Dakika
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Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim

05.09.2022 17:01

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Ulusal Masa'ya konuk olan şarkıcı Yeliz, pandemi döneminde lösemiyle mücadele ettiğini itiraf etti. Hastalığı yenen usta sanatçı "Çok ağır ilaçlar aldım" dedi.

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü'ne layık görülen bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Yeliz, Gökay Kalaycığolu'nun Ulusal Masa programında hayatıyla ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu.

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONDU

Hayat hikayesi, eserleri ve projeleri hakkında konuşan ünlü şarkıcı ilk kez yaşadığı hastalığı anlattı. Pandemi döneminde kendisine "Lösemi" teşhisi koyulduğunu söyleyen ünlü şarkıcı yaşadıklarını anlattı.

Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Basit bir kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim

"YENDİM HASTALIĞI"

Dünyanın en büyük zenginliği diye sözlerine başlayan Yeliz, şöyle devam etti: "Ben de Billur Kalkavan'ın hastalığının başka bir formatınıgeçirdim. Ben de mesela bu pandemide. Ben normalde hiç tatlı yemem, tatlı sevmem. Ağebeyim dedi ki "Kızım git aile hekimliğine git de tatlı yemekten çok kilo aldın. Bir muayene ol, kanına baktır şekerin mi var öğren' dedi. 77 kilo oldum, sanki ikiz hamile gibi korkuncum. Ben hayatta doktora gitmem. Gittim kan verdim. Sonuçlara bakan doktor derhal daha büyük bir hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. Ben anladım zaten ne olduğunu. 'Kanser değil mi' dedim 'Evet' dedi. Ben kanser kelimesini duyunca yıkılmadım hatta eve geldim tanıdığım doktoru aradım. Başka bir hastaneye gittim. Ameliyat oldum. Belimden ilik alındı. Lösemi denmişti ama çok şükür ki akut değildi. Yendim hastalığı."

Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Basit bir kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim

"YÜZÜM BAMBAŞKA BİR ŞEYE DÖNDÜ"

"Lösemili kardeşlerimizle bir projeye hazırlanıyoruz" diyen Yeliz hastalığı süresince çok ağır ilaçlar aldığını söyledi. Hastalığı için aldığı ilaçların çok ağır olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı "Yüzüm bu değildi. Başka bir şey oldum yaratık gibi bir şey oldum" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Basit bir kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
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Yeliz Eker, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim - Son Dakika
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