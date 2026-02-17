Gözaltına alınan Murat Dalkılıç'tan ilk açıklama - Son Dakika
Gözaltına alınan Murat Dalkılıç'tan ilk açıklama

17.02.2026 09:30
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Konuya ilişkin ilk açıklama basın danışmanı Özgür Aras'tan geldi.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Sabah saatlerinde gerçekleşen işlem sonrası Dalkılıç'ın ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Sanatçının basın danışmanı Özgür Aras tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dalkılıç'ın sürecin ardından aklanacağına inancın tam olduğu belirtildi. Açıklamada, gerekli görülmesi halinde test örneklerinin verileceği ifade edildi.

Öte yandan Dalkılıç'ın, geçirdiği burun ameliyatları sonrası kullandığı antibiyotik ilaçlar dışında herhangi bir illegal madde kullanmadığı kamuoyuna duyuruldu. Soruşturmanın seyrine ilişkin resmi makamlardan gelecek açıklamalar bekleniyor.

Özgür Aras'ın açıklaması şu şekilde:

Murat Dalkılıç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen narkotik soruşturması kapsamında bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır.

Kendisinin bu süreçte ifadesinin alınmasının ve gerekli görülmesi halinde vereceği test örneklerinin ardından aklanacağına inancımız tamdır. Geçirdiği burun ameliyatlarına bağlı olarak kullandığı antibiyotik ilaçlar dışında herhangi bir şekilde illegal madde kullanmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

ÜNLÜLER GÖZALTINDA

Operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, 'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, 'Züber' isimli firmanın ortakları Murathan Kurt ve Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı.

