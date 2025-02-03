Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı

Geniş Video İzle

2025 Grammy Ödülleri'nde Kanye West ve eşi Bianca Censori, davetsiz gelmeleri ve Censori'nin şeffaf file elbisesiyle çıplak görünmesi nedeniyle büyük bir skandala imza attı. Censori'nin kırmızı halıda yaptığı bu gösteri, dünya çapında şok etkisi yarattı. Çiftin davetsiz gelmeleri nedeniyle polis eşliğinde salondan çıkarıldıkları iddia edildi fakat başka bir kaynağa göre kendi istekleriyle ayrıldılar. Sosyal medya kullanıcıları bu gösteriyi 'rahatsız edici' olarak nitelendirdi.

03.02.2025 10:37  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Grammy Ödülleri'nde Kanye West ve çıplak görünen Bianca Censori, davetsiz gelmeleri üzerine salondan çıkarıldı.

30 yaşındaki tasarımcı Bianca Censori, kırmızı halıda şeffaf file elbisesiyle iç çamaşırsız görünerek dünya çapında şok etkisi yarattı. Kürk mantosunu teatral bir şekilde çıkararak fotoğrafçılara çıplak vücudunu sergileyen Censori, En İyi Rap Şarkısı kategorisinde aday olan eşi Kanye West ile birlikte poz verdi.

Çiftin davetsiz gelmeleri nedeniyle polis eşliğinde salondan çıkarıldıkları iddia edildi. Ancak başka bir kaynağa göre kendi istekleriyle ayrıldılar. Müzik endüstrisinden bazı kişiler, West'in erken ayrılışını Taylor Swift ile olan husumetine bağladı. 16 yıl önce VMAs'de Swift'in konuşmasını bölen West, şu anda Instagram'da sadece Swift'i takip ediyor.

Page Six'e konuşan bir kaynak, çiftin "Vultures albüm kapağını taklit etmeye çalışan bu çılgın kıyafet gösterisi" nedeniyle salondan çıkarıldığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları bu gösteriyi "rahatsız edici" olarak nitelendirdi. Birçok kişi Censori'nin "beyin yıkamaya maruz kaldığını" ve "rehin alındığını" iddia ederken, bazıları da bu davranışın "uygunsuz" ve "yasadışı" olduğunu vurguladı. Censori'nin kürk mantosunu çıkarırken rahatsız göründüğünü belirten yorumlar da dikkat çekti.

Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı
Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı
Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı
Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı
Grammy Ödülleri\'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori\'ye tepki yağdı

Amerika Birleşik Devletleri, Grammy Ödülleri, Sosyal Medya, Kanye West, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Medya, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bu Kim:
    azmaktan nirvanaya ulaşmiş çikar şimdi bi yerlerden onlar medeni diyen kafalar bizim 32 3 Yanıtla
  • samet özdemir:
    iyi bakın gözünüz medeniyet görsün 6 24 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Lâik,medenî ve çağdaş olmuşlar. 20 7 Yanıtla
  • Zafer El:
    ne içiyonuz bilmiyomki Allah ıslah etsin 12 1 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Merhuma Mehmet Akif Ersoy ne güzel söylemiş Medeniyet Dediğin açmaksa bedeni desenize hayvanlar bizden daha medeni 6 0 Yanıtla
  • Yusuf Taha Ocak:
    çıplaklık medeniyetse hayvanlar bizden daha medeni 4 0 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    plaka DY14Z99 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz
10:12 Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
09:10 TSK’dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın
16:46 Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor
16:22 Beşiktaş’tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:58 Kasımpaşa, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-3 yendi Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
15:18 Ege’deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi Okullar tatil edildi Ege'deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi! Okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 11:58:58. #1.11#
SON DAKİKA: Grammy Ödülleri'ne şeffaf elbise ile katılan Bianca Censori'ye tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.