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Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika

Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü

12.12.2021 23:03
Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de photoshop kullananlar kervanına katıldı. Ergen, önceki akşam sahne aldığı mekanda basına servis edilen fotoğraflarındaki bacak kısmına yapılan photoshop görenleri şoke etti.

Şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam İstanbul'da verdiği konserinde hem yeni hem eski şarkılarını seslendirdi. Göz alıcı enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı iki kıyafetiyle de göz doldurdu.

PHOTOSHOP DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Şarkılarıyla konuklarına keyifli dakikalar yaşatan Ergen'in basına servis edilen fotoğraflarda photoshop detayı gözlerden kaçmadı.

BACAĞINI İNCELTTİ

Ergen, bir çok ünlünün yaptığı gibi photoshop kervanına katıldı. Sahneye yeşil derin bacak dekolteli elbisesiyle çıkan şarkıcının, bacak kısmına photoshop yapılarak inceltildiği dikkat çekti. Ergen, ayrıca yılbaşı gecesinde Ankara'da sahne alacak.

Gülben Ergen photoshopu abarttı
Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü
Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü

Gülben Ergen, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika Magazin


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