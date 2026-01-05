Güllü\'nün oğlundan zehir zemberek açıklama: Ablamla tüm iletişimimi kestim, artık ona inanmıyorum!\'\'

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den beklenen kritik açıklama geldi. Sosyal medya hesabından 'Bitti' diyerek saat veren Gülter, sessizliğini zehir zemberek ifadelerle bozdu. Ablasına olan güvenini tamamen yitirdiğini ilan eden Gülter, 'Ablamın "ben yapmadım" yönündeki beyanı nezdimde inandırıcılığını yitirmiştir. Bu saatten itibaren kendisiyle tüm iletişimimi kestiğimi kamuoyuna bildiririm' dedi.

"ANNEM ÖLDÜ, İFTİRALAR ARKASINDAN GELDİ"

Annesini bir gece kaybetmesiyle hayatının en zor dönemine girdiğini belirten Tuğberk Yağız Gülter, ölümün hemen ardından şahsına yönelik "seviyesiz ithamlar" yapıldığını söyledi. Gülter, annesi hayattayken yanında olmayanların, ölümünden sonra "yakınmış gibi" davranarak prim yapmaya çalıştıklarını iddia etti.

ABLASINA KARŞI GÜVENİNİ KAYBETMİŞ: İNŞALLAH YAPMAMIŞTIR DİYORDUM AMA...

Gülter'in açıklamasının en sarsıcı kısmı ise ablası hakkında olan bölümdü. Daha önce ablasının annesine zarar vermiş olabileceği ihtimalini reddettiğini ancak gelinen noktada fikirlerinin değiştiğini belirten Gülter şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar ortaya çıkan mesajlar ve savcılık değerlendirmelerine rağmen tutunmaya çalıştığım 'inşallah yapmamıştır' düşüncesi artık kopmuştur. 'Ben yapmadım' beyanı artık benim nezdimde inandırıcılığını yitirmiştir."

"İSİM İSİM KONUŞACAĞIM BELGELER ELİMDE!"

Kendisini "kötü evlat" gibi göstermeye çalışanlara ve miras avcısı olmakla suçlayanlara meydan okuyan Gülter, elinde somut belgeler ve mesajlar olduğunu duyurdu. Çok yakında canlı yayın yapacağını belirten Tuğberk Yağız, "Beni katil, hırsız ve yalancı olarak yaftalayan herkesle hukuk önünde hesaplaşacağım" dedi.

"TÜM YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

Gülter, açıklamasını annesinin hakkını sonuna kadar savunacağını belirterek noktaladı: "Aklı susturup yalnızca kalple hareket etmek, annemin hakkına girmek demektir. Soruşturma dosyasında bu olayla ilişkili ne kadar kişi varsa hepsinden şikayetçiyim."