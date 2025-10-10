Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı - Son Dakika
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı

10.10.2025 13:27
Yalova Çınarcık'ta yaşanan ve sanatçı Güllü'nün hayatını kaybettiği olayla ilgili adli tıp raporu tamamlandı. Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Güllü'den alınan örneklerde başka birine ait DNA profiline rastlanmadığı belirtildi. Bu durum, olay öncesi herhangi bir boğuşma yaşanmadığı ihtimalini güçlendirdi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü'nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada adli tıp raporu tamamlandı. Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda, Güllü'den otopsi sırasında alınan örneklerde başka birine ait DNA profiline rastlanmadığı belirtildi.

BOĞUŞMA İHTİMALİ ZAYIFLADI

26 Eylül 2025 tarihinde, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybeden Güllü (Gül Tut)'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, özellikle Güllü'nün tırnak altından alınan örneklerde başka birine ait DNA bulunmaması, olay öncesinde herhangi bir boğuşma yaşanmadığı ihtimalini güçlendirdi.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik, raporun önemli bir aşama olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biyoloji İhtisas Dairesi'nin göndermiş olduğu rapor vardır. Bu rapor neticesinde, Güllü Hanım'ın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Dosyaya gerekli raporlar geldikten sonra kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz."

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, gelen raporun ardından dosyadaki diğer deliller üzerinde incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

