Gülşen Ankara'da eşofmanla sahne aldı - Son Dakika
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Gülşen Ankara'da eşofmanla sahne aldı

10.06.2023 16:49

İmam hatiplilere yönelik söylediklerinden dolayı hapis cezası alan Gülşen, Ankara'da konser verdi. Uzun zamandır cüretkar elbiseler giyen Gülşen, bu defa eşofman tercih etti. Konser sonrası sosyal medyada Gülşen'in spor tarzı eleştirildi.

İmam hatiplilere yönelik söylediklerinden dolayı hapis cezası yatan Gülşen, tahliye olduktan sonra yurt dışında oğluyla yaşamaya başladı. Konser için zaman zaman Türkiye'ye gelen şarkıcı, dün akşam Ankara'da sahne aldı.

EŞOFMANLA SAHNEYE ÇIKTI

Uzun zamandır konserlerinde cüretkar elbiseler tercih eden Gülşen, bu sefer eşofman tercih etti. Ünlü bir markaya ait siyah eşofman ve uzun kollu bluz tercih eden Gülşen, yeni boyattığı kırmızı saçlarıyla da dikkat çekti.

"AÇACAK YERİ OLMAYINCA KAPATTI"

Gülşen'in spor tarzını beğenmeyen birçok sosyal medya kullanıcısı "Bu kadın soyunmayınca güzel olmuyor" ve "Açacak yeri kalmayınca kapatmaya karar verdi" yorumları yapıldı.

İddialı elbiseleriyle konuşulan Gülşen, bu sefer sahneye eşofmanla çıktı
İddialı elbiseleriyle konuşulan Gülşen, bu sefer sahneye eşofmanla çıktı
İddialı elbiseleriyle konuşulan Gülşen, bu sefer sahneye eşofmanla çıktı
YORUMLAR (3)
  • BMA - Anthony MONTANA: Ne olacak ki kadın da tat tuz mu kaldı. Cevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır
  • Demirhan Nadir: Nasıl yani tadı tuzu yerinde gözüküyor .. görmüyor musun pembe saçları ......... Saygı ve sevgilerimle 0 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Şarkıların tadı yok tuzu yok Cevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen Ankara'da eşofmanla sahne aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşen Ankara'da eşofmanla sahne aldı - Son Dakika
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