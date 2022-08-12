Eli dursa ayağı durmuyor! Şarkıcı İrem Derici, içkisini ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içti - Son Dakika
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Eli dursa ayağı durmuyor! Şarkıcı İrem Derici, içkisini ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içti

12.08.2022 09:37

Sıra dışı hareketleriyle sık sık adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici, plajda ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içki içti. Derici o anlara ait paylaşımına, "Eli dursa ayağı durmuyor" notunu yazdı.

Geçtiğimiz aylarda Cem Belevi'nin ihanetiyle sıkça gündeme gelen İrem Derici, yoğun konser maratonundan fırsat bulunca soluğu tatilde aldı. Birkaç gün önce yoğun iş temposundan dolayı hastanelik olan Derici, plajda yaptığı paylaşımla da adından söz ettirdi.

"ELİ DURSA AYAĞI DURMUYOR"

8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Derici, beyaz bikinisiyle plajda güneşlenirken ilginç bir içki içme taktiği denedi. Kadehi ayak parmaklarının arasına sıkıştıran şarkıcı, kendini zorlayarak içkiyi içmeyi başardı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Derici, "Eli dursa ayağı durmuyor" notunu düştü.

Çılgınlıkta sınır tanımayan İrem Derici, ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içki içti

MAL VARLIĞINI ANLATMIŞTI

Mayıs ayında Bursa'da konser veren İrem Derici, mal varlığını açıklamıştı. "10 yıldır manyak gibi çalışıyorum" diyen şarkıcı, iki tane arabasının olduğunu ancak bir tane evinin olmadığını söylemişti. Kariyeri için servetini harcadığını belirten Derici, "Bir evim vardı ama satıp onunla albüm yaptım" dedi.

Çılgınlıkta sınır tanımayan İrem Derici, ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içki içti
Çılgınlıkta sınır tanımayan İrem Derici, ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içki içti
Çılgınlıkta sınır tanımayan İrem Derici, ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içki içti
Çılgınlıkta sınır tanımayan İrem Derici, ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içki içti
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İrem Derici, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eli dursa ayağı durmuyor! Şarkıcı İrem Derici, içkisini ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içti - Son Dakika


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