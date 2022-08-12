Eli dursa ayağı durmuyor! Şarkıcı İrem Derici, içkisini ayak parmaklarının arasına sıkıştırdığı kadehten içti

Geçtiğimiz aylarda Cem Belevi'nin ihanetiyle sıkça gündeme gelen İrem Derici, yoğun konser maratonundan fırsat bulunca soluğu tatilde aldı. Birkaç gün önce yoğun iş temposundan dolayı hastanelik olan Derici, plajda yaptığı paylaşımla da adından söz ettirdi.

"ELİ DURSA AYAĞI DURMUYOR"

8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Derici, beyaz bikinisiyle plajda güneşlenirken ilginç bir içki içme taktiği denedi. Kadehi ayak parmaklarının arasına sıkıştıran şarkıcı, kendini zorlayarak içkiyi içmeyi başardı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Derici, "Eli dursa ayağı durmuyor" notunu düştü.

MAL VARLIĞINI ANLATMIŞTI

Mayıs ayında Bursa'da konser veren İrem Derici, mal varlığını açıklamıştı. "10 yıldır manyak gibi çalışıyorum" diyen şarkıcı, iki tane arabasının olduğunu ancak bir tane evinin olmadığını söylemişti. Kariyeri için servetini harcadığını belirten Derici, "Bir evim vardı ama satıp onunla albüm yaptım" dedi.