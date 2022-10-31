Şarkıcı Lee Ji Han, 153 kişinin hayatını kaybettiği izdihamda ezilerek öldü! - Son Dakika
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Şarkıcı Lee Ji Han, 153 kişinin hayatını kaybettiği izdihamda ezilerek öldü!

31.10.2022 11:43

Güney Koreli şarkıcı ve aktör Lee Ji Han, Seul'de Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda ezilerek yaşamını yitirdi. 24 yaşındaki ünlü şarkıcının cenaze töreni 1 Kasım'da gerçekleşecek.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 29 Ekim'de Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 153 kişi ezilerek can verdi. Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 153 kişi yaşamını yitirdi, 82 kişi yaralandı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, ölenlerden 22'sinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetti. İzdihamda ünlü şarkıcı ve oyuncu Lee Ji Han'ın da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

AJANSI ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

Ji Han'ın ajansı 935 Entertainment yaptığı açıklamada oyuncunun ölümünü doğruladı: "Değerli ailemizin bir parçası olan aktör Lee Ji Han, yanımızdan ayrıldı ve gökyüzünde bir yıldız oldu. Ani trajik haberle derinden üzülen hayatta kalan ailesine ve Lee'yi seven ve ölümünün yasını tutanlara en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Her zaman kocaman bir gülümsemesi olan ve insanları enerjiyle karşılayan Lee'yi hala hatırlıyoruz. Parlak ve saf bir insandı ve onu bir daha görmeyeceğimize inanamayız."

Ünlü şarkıcı Lee Ji Han, 153 kişinin öldüğü izdihamda ezilerek hayatını kaybetti

GENÇ YAŞTA HAYATA VEDA ETTİ

1998 doğumlu Lee Ji-han, 2017 yılında Mnet'in 'Produce 101 Season 2' programına katılarak adını geniş kitlelere duyurdu. 2019 yılında 'Today is a Nam-hyeon-han Day' adlı dramada Shin Nam-hyun rolünü oynayarak olarak ilk çıkışını yaptı. Genç oyuncu 1 Kasım'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Ünlü şarkıcı Lee Ji Han, 153 kişinin öldüğü izdihamda ezilerek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Lee Ji Han, 153 kişinin öldüğü izdihamda ezilerek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Lee Ji Han, 153 kişinin öldüğü izdihamda ezilerek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Lee Ji Han, 153 kişinin öldüğü izdihamda ezilerek hayatını kaybetti
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Son Dakika Magazin Şarkıcı Lee Ji Han, 153 kişinin hayatını kaybettiği izdihamda ezilerek öldü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Lee Ji Han, 153 kişinin hayatını kaybettiği izdihamda ezilerek öldü! - Son Dakika
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