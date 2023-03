Almula Merter Churm, evlat edinme sürecinden bahsetti: Eşimle beni çapraz sorguya çektiler

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta sanatçı Ferdi Merter Fosforoğlu'nun oyuncu kızı Almula Merter Churm oldu. 2014 yılında evlendiği Robert Churm ile nasıl tanıştığını anlatan oyuncu, evlat edinme sürecinden bahsetti.

"EVLİLİK TEKLİFİ ALACAĞIMI ANLAYINCA MASANIN ALTINDAN KAÇTIM"

Özel hayatından bahseden Almula Merter Churm, "28 yaşında evlilik teklifi alacağımı anladığım an masanın altından kaçtım. Adama evlenelim diye ben dedim ama iş ciddiye binince olmadı. O zamanlar stabil hayatı istemiyordum. Şu an evli olmasaydım her 5 senede bir yer değiştirirdim. Her anımı kullanarak değerlendirmek istiyorum. Eşim Robert bu konuda beni asla kısıtlamıyor. Robert'e düğün günü bizde bir adet vardır damat tokatlanır dedim. Sen arkadaşını alarak babamın karşısına git seni tokatlayacak dedim. Bunlar da korkarak babamın yanına geçmiş bekliyorlar. Babam beni çok iyi tanıdığı için benden her an bir vukuat bekliyor. Beni nikah masasına götürmeyi başaran tek kişi eşim oldu. Klisede evlenirken bile 12 ke tuvalete giderek evlenip evlenmek istemediğimi sorguladım" dedi.

"EŞİMLE EVLİLİK SİTESİNDE TANIŞTIK"

3 Mart 2014 tarihinde Londra Methodist Kilisesi'nde evlendiği üniversite yöneticisi İngiliz Robert Churm ile nasıl tanıştığını anlatan Churm "Yurt dışındaki bir arkadaşımı kendi kredi kartımı kullanarak evlilik sitesine kaydettirdim. Türkiye'ye döneceğim gün kredi kart bilgilerimi silmek için uygulamaya girdim ve eşimle tanıştık. 5 yaşında klisede bir İngilizle evleneceğimin rüyasını gördüm. Eşimle buluşup tanıştıktan 1 hafta sonra eşimle Türkiye'ye geldik. 3 ay sonra da telefonda nişanlandık. Annemlerin evlilik yıl dönümü için Ankara'ya gitmiştim. Annemleri aramıştı tebrik etmek için o esnada çeviriyle öğrendiği kelimelerle beni istedi. 6 ay sonra da evlendik" şeklinde konuştu.

"EVLAT EDİNME SÜRECİNDE EŞİMLE BENİ ÇAPRAZ SORGUYA ALDILAR"

Evlat edinme süreciyle ilgili konuşan Almula Merter Churm, sözlerine şöyle devam etti: "İki evlat edinmedim, onları kalbimden doğurdum. Karbiyolojik anne oldum. 2 kere bebeğimi kaybettim çünkü vücudum bebeği kabul etmiyordu. Evlendikten 1 yıl sonra çocuk sahibi olmak istedik ama olmadı. Düşüklerden sonra 3 ay yürüyemedim. Çocuğum olmayınca eşime istersen boşanalım demiştim. Evlendiğim 46 yaşındaydım. Eşimin de çocuğu yok. Bir gün eşim uyurken dizi izliyordum ve orada evlat edinmeyle ilgili bir şeyler izledim. Eşimle konuştum ve kabul etti ama bu süreç çok meşakkatli. Defalarca kez jüri karşısına çıkıyorsunuz. Eşimle beni çapraz sorguya aldılar. Benim Müslüman olman ve başka bir ülkeden vatandaşlık almam çok sorun yaşattı. Bir yılın sonunda bu işten galip çıktı. O süreçte anne ve babalık eğitimleri aldık. Babama çocuk müjdesi verdiğim gün düşüp kalçasını kırdı. 9 ay 10 gün sonra babam hastanede yatarken onu arayıp çocukların geldiğini söyledim. Babam o gün çok acı çekiyordu ve ona gitmek istiyorsan git demiştim. Babamı hastaneden sağ çıkarmayı çok istemiştim ama olmadı" dedi.