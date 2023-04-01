Hadise'den RTÜK'e "Kızılcık Şerbeti" tepkisi: Anlamsız ve gereksiz - Son Dakika
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Hadise'den RTÜK'e "Kızılcık Şerbeti" tepkisi: Anlamsız ve gereksiz

01.04.2023 10:10

2018 yılında yayınladığı klibi erotik bulunduğu gerekçesiyle televizyonda yayınlanmayan Hadise, RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği cezaya sitem dolu sözlerle yüklendi. Cezayı anlamsız ve gereksiz bulduğunu ifade eden Hadise, "Kadına şiddeti dizileri yasaklayarak durduramayacağınızı anladığınız ve somut adımlar attığınız günleri görmek dileğiyle" şeklinde konuştu.

RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki kadına şiddet ve zorla evlendirme sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verdi. RTÜK'ün kararına sinirlenen şarkıcı Hadise ise 2018 yılında yaşadığı durumu hatırlatarak tepki gösterdi.

"KIZILCIK ŞERBETİ'NE VERİLEN CEZA ANLAMSIZ VE GEREKSİZ"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK'ün kendisine verdiği cezayı hatırlatan Hadise, şu ifadeleri kullandı: "2018 yılında Sıfır Tolerans klibine vurulan erotik damgası ve TV kanallarında yayınlanmaması için verilen yasaktan sonra RTÜK kararları ve yasakları beni artık hiç şaşırtmıyor. O zaman da susmadım yine susmuyorum! Kızılcık Şerbet'i dizisine verilen bu yasağı anlamsız ve gereksiz buluyorum. Kadına şiddeti dizileri yasaklayarak durduramayacağınızı anladığınız ve somut adımlar attığınız günleri görmek dileği ile..."

Hadise'den Kızılcık Şerbeti'ne ceza veren RTÜK'e tepki: Anlamsız ve gereksiz
Hadise'den Kızılcık Şerbeti'ne ceza veren RTÜK'e tepki: Anlamsız ve gereksiz
Hadise'den Kızılcık Şerbeti'ne ceza veren RTÜK'e tepki: Anlamsız ve gereksiz
Hadise'den Kızılcık Şerbeti'ne ceza veren RTÜK'e tepki: Anlamsız ve gereksiz
YORUMLAR (1)
  • Ahmet eren Kacmaz: Sanane yeni klip çektinya gündem olma peşin o dizi kadar sende anlamsızsın. Çakma sanatcılar Cevap Yaz 23 11 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Hadise'den RTÜK'e 'Kızılcık Şerbeti' tepkisi: Anlamsız ve gereksiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise'den RTÜK'e "Kızılcık Şerbeti" tepkisi: Anlamsız ve gereksiz - Son Dakika
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