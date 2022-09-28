Zehra Çilingiroğlu, beraber görüntülendiği Mehmet Dinçerler ile aşk iddialarına cevap verdi: Tamamı mesnetsizdir - Son Dakika
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Zehra Çilingiroğlu, beraber görüntülendiği Mehmet Dinçerler ile aşk iddialarına cevap verdi: Tamamı mesnetsizdir

28.09.2022 13:51

Hadise ile boşanma aşamasında olan iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki akşam Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun 24 yaşındaki kızları Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Dinçerler ile aşk yaşadığı iddia edilen Çilingiroğlu, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada hakkındaki iddiaları yalanladı.

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda yapılan törenle nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftten Dinçerler, önceki akşam Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Beyaz Magazin programında yer alan habere göre, boşanma kararının ardından erkek arkadaşlarıyla tatile çıkan 34 yaşındaki Dinçerler, 24 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi. Bir otelde baş başa zaman geçirirken görüntülenen ikilinin aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Mehmet Dinçerler ile görüntülenen Zehra Çilingiroğlu cephesinden ilk açıklama: İddiaların tamamı mesnetsizdir

ÇİLİNGİROĞLU CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

İkilinin arasındaki aşk iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken beklenen açıklama geldi. Konuyla ilgili basın açıklaması yayınlayan Zehra Çilingiroğlu'nun avukatı, söz konusu iddiaları yalanlayarak şunları söyledi: "Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu'nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir."

Mehmet Dinçerler ile görüntülenen Zehra Çilingiroğlu cephesinden ilk açıklama: İddiaların tamamı mesnetsizdir

"BU HABER ÇİLİNGİROĞLU VE AVŞAR'IN İTİBARINI ZEDELEMEYE YÖNELİK"

"Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın itibarını zedelemeye yöneliktir."

Mehmet Dinçerler ile görüntülenen Zehra Çilingiroğlu cephesinden ilk açıklama: İddiaların tamamı mesnetsizdir

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

"Zehra Çilingiroğlu hakkında gerçeği yansıtmayan bu tür haber ile kişilik haklarına saldırılması, özel hayatına ilişkin görüntülerinin izinsiz bir şekilde paylaşılması ve şahsi itibarını zedeleyici ifadelere yer verilmesi ile konu haberin sorumluları hakkında hukuki ve cezai şikâyetlerde bulunmamızın yolu açılmıştır. Ülkemizde yaşayan her vatandaşın hakkı olduğu üzere; müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu'nun da özel hayatına ilişkin görüntülerinin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri ifşa etmenin de ayrıca suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz. Gerçek dışı bu haberi tekzip eder, konu hakkında tüm hukuki ve cezai başvuru haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Mehmet Dinçerler ile görüntülenen Zehra Çilingiroğlu cephesinden ilk açıklama: İddiaların tamamı mesnetsizdir
Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler, Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile görüntülendi
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Son Dakika Magazin Zehra Çilingiroğlu, beraber görüntülendiği Mehmet Dinçerler ile aşk iddialarına cevap verdi: Tamamı mesnetsizdir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zehra Çilingiroğlu, beraber görüntülendiği Mehmet Dinçerler ile aşk iddialarına cevap verdi: Tamamı mesnetsizdir - Son Dakika
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