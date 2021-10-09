Hadise, istenmeyen gelin sorusuna cevap veremedi

Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikili, önceki gün bu sene 16'ncısı gerçekleşen Contemporary İstanbul fuarına katıldı. Çift, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarıyla da ayaküstü sohbet etti.

EL ELE FUAR ALANINI GEZDİLER

Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Hadise, fuarı beğendiğini belirterek, "Mehmet de ben de sanata meraklıyız" diye konuştu. Konser maratonu da sorulan sanatçı, bugün İstanbul Fişekhane'de vereceği konser öncesi çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım, sahneyi seviyorum biliyorsunuz, seyircimi özledim" dedi.

"DOĞRU ZAMANDA ANNE OLMAK İSTERİM"

Kıbrıs konserinde çocuk özlemini dile getiren Hadise'ye, sevgilisinden evlilik teklifi alıp almadığı da soruldu. "Böyle haberler hep çıkıyor" diye konuşan sanatçı, "Doğru zamanda her kadın gibi ben de anne olmak isterim tabii ki" diyerek çocuk istediğini bir kez daha dile getirdi.

İSTENMEYEN GELİN İDDİASINA CEVAP VERMEDİLER

İlişkiyle gündemden düşmeyen ikiliden Hadise'nin Dinçerler'in ailesi tarafından istenmediği ileri sürülmüştü. Mehmet Dinçerler'in ailesinin kendisini istemediği yönündeki sorulara ise Dinçerler gülerek müdahale etti ve "Yeteri kadar cevap verdik, teşekkürler" diyerek röportajı bitirdi.

HADİSE'DEN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Instagram'da 13,1 milyon takipçisi bulunan Hadise, dün sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı. Dinçerler ile el ele tutuştuğu fotoğrafı yayınlayan Hadise, paylaşımına sadece kalp emojisi koydu. İkilinin aşk pozu kısa sürede 568 binden fazla beğeni aldı. Dinçerler de Hadise'nin paylaşımına "İyi ki sen" sözleriyle karşılık verdi.

Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı