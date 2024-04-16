Hadise, konserinde frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi - Son Dakika
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Hadise, konserinde frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi

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Süper mini elbisesiyle Kıbrıs'ta konser veren Hadise, sahnenin önüne gelerek aşağıdan görüntü almaya çalışan kameramana tepki göstererek "Herkes saygı duyarak karşıdan çekti, siz geldiniz aşağıdan çekiyorsunuz. Montajınızı göreceğiz. Frikik değil, bu bir mayo. Kıyafetin parçası" dedi.

16.04.2024 10:30
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Şarkıları, dansları ve kıyafet tercihleriyle sık sık adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Beyaz mini bir elbise tercih eden şarkıcı, sahnenin önüne gelerek görüntü almaya çalışan kameramana sessiz kalmadı.

"BU FRİKİK DEĞİL, MAYO"

Sevilen şarkılarını seslendirerek dans eden Hadise, basın mensupları sahnenin karşısından görüntü alırken bir kameramanın alttan görüntü aldığını fark etti. Şarkı arasında kameramana seslenen Hadise, Herkes saygı duyarak karşıdan çekti, siz geldiniz aşağıdan çekiyorsunuz. Montajınızı göreceğiz. Genelde 'frikik verdi' diyorlar. Bu frikik değil bir mayo. Bu işe ilk başladığımda bu konulara susardım, 38 yaşındayım tabi ki de susmayacağım! Bu benim sahnem. 2024'te artık 'Frikik verdi', 'Yok orası gözüktü', 'Yok selüliti gözüktü'! Bunlar var mı hala ya? Var mı? Şov var, ses var, daha ne olsun? Evet birkaç selülit de var, bana ne!" dedi. Hadise'nin sözleri hayranlarından da tam not aldı.

Hadise, konserinde frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi
Hadise, konserinde frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi
Hadise, konserinde frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi
Hadise, konserinde frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi
Hadise, konserinde frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi
Hadise, konserinde frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi
Hadise, konserinde frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi
Hadise, konserinde frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi

Kıbrıs, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise, konserinde frikik yakalamaya çalışan kameramana ayar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • salihb: Ne kadar namuslu . iffetini düşünmüş . 250 16 Yanıtla
  • Ali Kublay: Allah ne kadar mutahaspmis rahatsız olmuş kadın tebrikler 119 10 Yanıtla
  • ibrahim başaran: heee ya çok ince bir düşünce o külot değil mayo,mayo :)) 110 5 Yanıtla İmat Mustafa ELBABA: Külot Pamuklu, Mayo Polyester kumaş. Model aynı. Mayo olunca mubah külot olunca ayıp. Namus kavramı ne hallere düştü. 5 0
  • Gökmen Karaçay: miyla para kazanıyor 75 8 Yanıtla MUSTAFA erol ÖZEN: insanlar bugibi kişileri bu kadar takip etmese bunlar simarmazlar hata bunlarda değil bunları izleyenlerde 83 7
  • Alucralı: Önceden rahatsız olmuyormuş 38 yaşında rahatsız olmuş. Bu demek şimdi star olana kadar neler geldi geçtimi diyorsun o zaman hersey serbetmiydi 69 11 Yanıtla
  • Salih Akinci: Zaten her yer meydanda, alttan üstten sağdan soldan görüntü alsa , daha fazlasını çekemez. Aklınca , namusluyu oynamış. Zerrab olayını ört bas etmek için , dümenden evlenmesi gibi. Kendini çok akıllı , bizleri de aptal sanıyor bu ablamız. 69 6 Yanıtla
  • İlyas null: sanki külotla mayonun arasında fark var sadece gülüyorum ?? 63 7 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Çok edepli maşallah:) 49 8 Yanıtla
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