Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması

Hadise\'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk\'ten Gazze hatırlatması
12.01.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü şarkıcı Hadise'nin İran'daki protestolara destek veren sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı. Gazeteci Fulya Öztürk, Hadise'nin paylaşımına çok tartışılan bir yanıt verdi. Öztürk, ünlü şarkıcıya ''Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz'' diyerek sert çıktı.

İran'da devam eden protestolara destek veren ünlü şarkıcı Hadise'nin sosyal medya paylaşımı, Türkiye'de yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Hadise'nin mesajına, gazeteci Fulya Öztürk'ten dikkat çeken ve sert ifadeler içeren bir yanıt geldi.

HADİSE: "İRAN YANINDAYIZ"

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran halkına destek verdi. Ünlü şarkıcı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sessiz kalamam. İran'da insanlar yalnızca duyulmak için hayatlarını riske atıyor.

Manşetlerin ardında rakamlar değil, gerçek hayatlar var: aileler, öğrenciler, emekçiler… Hepsi onur ve özgürlük istiyor.

İran, yanındayız. Seni görüyor, seni duyuyoruz.

Yüzümüzü çevirmeyelim."

Hadise'nin bu çağrısı kısa sürede geniş yankı uyandırırken, paylaşım sosyal medyada binlerce yorum aldı.

Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması

GAZETECİ FULYA ÖZTÜRK'TEN SERT TEPKİ

Gazeteci Fulya Öztürk ise, Hadise'nin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Öztürk, ünlü şarkıcının Gazze konusunda sessiz kaldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz. Biraz Ortadoğu'da ne yapılmaya çalışılıyor araştırmanızı ve haber izlemenizi tavsiye ederim."

Bu sözler sosyal medyada yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması

"LİNÇ EDİLMESİNİ İSTEMEM"

Fulya Öztürk, gelen tepkilerin ardından bir açıklama daha yaparak tonunu yumuşattı. Hadise'nin ya da herhangi bir ismin hedef gösterilmesini istemediğini belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Dostlar biraz doluyuz, farkındayım. Bizim kendi aramızda daha birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Mesajım da bunun içindi. Bazı arkadaşlar yaşananları İran meselesini ABD-İsrail tehdidi olarak görememiş olabilir. Hadise hanımın ya da bir başkasının linç edilmesini istemem. Birlik içinde olalım."

Fulya Öztürk, Sosyal Medya, Magazin, Hadise, Müzik, Medya, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
Bursa’da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti
Sürgündeki Rıza Pehlevi’den İran’daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
20:22
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 00:39:38. #7.11#
SON DAKİKA: Hadise'nin İran paylaşımı tartışma yarattı: Fulya Öztürk'ten Gazze hatırlatması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.