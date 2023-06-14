Hafsanur Sancaktutan ELLE Style Awards'ta Yılın Stil Keşfi Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika
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Hafsanur Sancaktutan ELLE Style Awards'ta Yılın Stil Keşfi Ödülüne Layık Görüldü

Hafsanur Sancaktutan ELLE Style Awards'ta Yılın Stil Keşfi Ödülüne Layık Görüldü

14.06.2023 11:27

Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Aşk Ağlatır, Darmaduman gibi projelerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hafsanur Sancaktutan, ELLE Style Awards töreninde Yılın Stil Keşfi ödülüne layık görüldü. Göğüs dekolteli uzun bir elbise tercih eden Sancaktutan, saçlarını da topuz yaptırdı. Tören öncesi kırmızı halıda basın mensuplarının karşısına geçen oyuncu, poz verirken şekilden şekle girdi. Acelesi olduğu için saniyeler için poz değiştiren oyuncu, Instagram hesabından bir video yayınlayarak kendisiyle ilgili yapılan yorumlarla alay etti.

Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Aşk Ağlatır, Darmaduman gibi projelerdeki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hafsanur Sancaktutan, dün akşam "Yılın Stil Keşfi" ödülüne layık görüldüğü ELLE Style Awards törenine katıldı.

SANİYELER İÇİNDE BİRÇOK POZ VERDİ

Göğüs dekolteli uzun bir elbise tercih eden Sancaktutan, saçlarını da topuz yaptırdı. Tören öncesi kırmızı halıda basın mensuplarının karşısına geçen oyuncu, poz verirken şekilden şekle girdi. Acelesi olduğu için saniyeler için poz değiştiren oyuncu, Instagram hesabından bir video yayınlayarak kendisiyle ilgili yapılan yorumlarla alay etti. Hızlı bir şekilde poz veren bir kadının videosunu yayınlayan oyuncu "Dün gece hızlı poz verip içeri yetişmeye çalışan ben" notunu yazdı. Daha sonra verdiği pozları paylaşan Sancaktutan, "Neyse olmuş sanki" ifadelerini kullandı.

Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi
Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi
Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi
Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi
Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi
Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi
Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, saniyeler içinde şekilden şekle girdi
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Hafsanur Sancaktutan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hafsanur Sancaktutan ELLE Style Awards'ta Yılın Stil Keşfi Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika


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