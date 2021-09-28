Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar

2008 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Hakan Baş ve Bensu Soral çiftinin evliliklerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Birbirini aldattıkları ileri sürülen ikili, evliliklerini bitirme kararı aldı.

İHANET İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Geçtiğimiz günlerde Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği ileri sürüldü. Bu iddianın ardından Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile samimi görüntüleri ortaya çıktı.

Bensu Soral ve Kubilay Aka

"EVLİLİĞİMİZLE İLGİLİ HASSAS BİR SÜREÇTEYİZ"

Peş peşe çıkan haberlerin ardından açıklama yapan çift, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" dedi.

BOŞANIYORLAR

Tüm bu olayların ardından birlikte düğüne katılarak mutluluk pozları veren ikili, evliliklerini kurtaramadı. TV8 ekranında yayınlanan 2. Sayfa programının özel haberine göre, Bensu Soral ve Hakan Baş çifti boşanma kararı aldı. Hatta ikili davanın açılması için avukatlarıyla görüşmeye başladılar. Çiftin kasım ayında anlaşmalı olarak boşanacağı da konuşulanlar arasında.

Şimdilerde tatilde olan ve sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncu Bensu Soral, boşanma iddiası hakkında henüz bir açıklama yapmadı.