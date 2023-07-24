Acılarını paylaşmıştı, mutluluklarına da ortak oldu! Sanatçı Haluk Levent'ten depremzede çiftin düğününde çiftetelli şov

Depremin yaşandığı günden bu yana bölgede olan ve tüm imkanlarıyla depremzedelere destek veren Haluk Levent, depremzede çiftin düğününe katılarak çiftetelli oynadı.

DÜĞÜNDE KURTLARINI DÖKTÜ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Deprem süresinde devletin her kademesinden olduğu gibi gönüllü vatandaşlar ve sanatçılar önemli destekler verdi. Ünlü sanatçı Haluk Levent de afet nedeniyle çalışmalara destek vermeye gitti. Son olarak Antakya ilçesinde depremzede Ahmet ve Funda Öztürk çiftinin düğününe katılarak mutluluğuna ortak olan sanatçı, çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi. Düğünün solisti Özgür Büyükaşık, katılanları doyasıya eğlendirdi.

"BELKİ 6 AYDIR İLK KEZ EĞLENDİK"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, "Ahmet ve Funda 13 Şubat'ta evleneceklerdi, deprem oldu. Hem ailelerinin evi hem de oturacakları ev yıkıldı. Yakınlarından da kayıplar oldu. Konteyner ve eşya ayarlamıştık. Düğünlerinde çifte telli oynama sözüm vardı. Az önce oradaydım. Belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay'da" ifadelerini kullandı.