Acılarını paylaşmıştı, mutluluklarına da ortak oldu! Sanatçı Haluk Levent'ten depremzede çiftin düğününde çiftetelli şov - Son Dakika
Üye Girişi

Acılarını paylaşmıştı, mutluluklarına da ortak oldu! Sanatçı Haluk Levent'ten depremzede çiftin düğününde çiftetelli şov

24.07.2023 10:31

Depremin vurduğu Hatay'da depremzede çiftin düğününe katılarak mutluluklarına ortak olan sanatçı Haluk Levent, çiftetelli oynadı. Levent, "Belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay'da" dedi.

Depremin yaşandığı günden bu yana bölgede olan ve tüm imkanlarıyla depremzedelere destek veren Haluk Levent, depremzede çiftin düğününe katılarak çiftetelli oynadı.

DÜĞÜNDE KURTLARINI DÖKTÜ

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Deprem süresinde devletin her kademesinden olduğu gibi gönüllü vatandaşlar ve sanatçılar önemli destekler verdi. Ünlü sanatçı Haluk Levent de afet nedeniyle çalışmalara destek vermeye gitti. Son olarak Antakya ilçesinde depremzede Ahmet ve Funda Öztürk çiftinin düğününe katılarak mutluluğuna ortak olan sanatçı, çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi. Düğünün solisti Özgür Büyükaşık, katılanları doyasıya eğlendirdi.

"BELKİ 6 AYDIR İLK KEZ EĞLENDİK"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Levent, "Ahmet ve Funda 13 Şubat'ta evleneceklerdi, deprem oldu. Hem ailelerinin evi hem de oturacakları ev yıkıldı. Yakınlarından da kayıplar oldu. Konteyner ve eşya ayarlamıştık. Düğünlerinde çifte telli oynama sözüm vardı. Az önce oradaydım. Belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay'da" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Haluk Levent, Deprem, Hatay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Acılarını paylaşmıştı, mutluluklarına da ortak oldu! Sanatçı Haluk Levent'ten depremzede çiftin düğününde çiftetelli şov - Son Dakika


Son Dakika
10:39 Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları belli oldu
10:35 Son Dakika! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:36 Nefise Karatay, estetik iddialarına cevap verdi
10:32 "Botoksum yok" diyen Nefise Karatay'a Demet Akalın'dan bomba yorum! Resmen ifşa etti
10:29 Toplu sözleşme süreci için geri sayım! Memur-Sen, 120 maddelik teklifi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunacak
10:24 Memurun toplu sözleşme süreci başlıyor! Memur-Sen, kira yardımının da bulunduğu 120 maddelik teklifini bugün bakanlığa sunacak
10:26 Dolar/TL, 26,96 seviyesinden işlem görüyor
10:23 Kılıçdaroğlu, gizli toplantıya katılan o ismin biletini kesti! Tüzükte yeri olsa da masasına oturtmayacak
10:17 Dolarda yeni rekora ramak kaldı! Kur tarihi seviyenin hemen altında
10:13 Kılıçdaroğlu, gizli toplantıya katılan ismin üzerini çizdi! Tüzüğe aykırı da olsa masasına oturtmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2023 10:55:20. #1.12#
SON DAKİKA: Acılarını paylaşmıştı, mutluluklarına da ortak oldu! Sanatçı Haluk Levent'ten depremzede çiftin düğününde çiftetelli şov - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement