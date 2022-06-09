Mükremin Gezgin isimli trans birey, aylardır TikTok hesabından videolar paylaşarak hamile olduğunu iddia ediyor. Önceki akşam bir hastanede video yayınlayan fenomen, doğum yaptığını ancak bebeğinin babasıyla görüşmediğini ileri sürdü. Videoların ardından gündem olan Gezgin ve videoların çekilmesine müsaade eden hastane yönetimine tepki yağmaya başladı.
Mükremin Gezgin'in TikTok'ta yayınladığı doğrum videosu kısa sürede 8 milyona yakın izlenirken Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı. Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.
Sosyal medyanın gündemine oturan videoların ardından Twitter'dan paylaşım yapan binlerce kullanıcı, TikTok'un kapatılması için çağrıda bulundu. Gelişmelerin ardından Gezgin'in yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu TikTok hesabı kapatıldı. Yeni bir Instagram hesabı açarak paylaşımlar yapan Gezgin, "TikTok hesabım devlet tarafından askıya alındı" dedi.Çocuk doğurduğunu iddia eden trans fenomen Mükremin Gezgin sessizliğini bozdu: "Kadın cinayetleri ve çocuk katili varken gücünüz bana mı yetiyor? Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
Son Dakika › Magazin › Hamilelik ve doğum videolarıyla tepki çeken Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı - Son Dakika