Hamilelik ve doğum videolarıyla tepki çeken Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı - Son Dakika
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Hamilelik ve doğum videolarıyla tepki çeken Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı

09.06.2022 10:26

Paylaştığı hamilelik ve doğum videoları nedeniyle sosyal medyada çok fazla tepki gören trans fenomen Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı. Tepkilerden sonra Gezgin'in yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu TikTok hesabı kapatıldı.

Mükremin Gezgin isimli trans birey, aylardır TikTok hesabından videolar paylaşarak hamile olduğunu iddia ediyor. Önceki akşam bir hastanede video yayınlayan fenomen, doğum yaptığını ancak bebeğinin babasıyla görüşmediğini ileri sürdü. Videoların ardından gündem olan Gezgin ve videoların çekilmesine müsaade eden hastane yönetimine tepki yağmaya başladı.

HASTANE YÖNETİMİNE VE FENOMENE TEPKİ YAĞIYOR

Mükremin Gezgin'in TikTok'ta yayınladığı doğrum videosu kısa sürede 8 milyona yakın izlenirken Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı. Gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

Hamilelik ve doğum videoları nedeniyle soruşturma başlatılan Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı

TİKTOK HESABI KAPATILDI

Sosyal medyanın gündemine oturan videoların ardından Twitter'dan paylaşım yapan binlerce kullanıcı, TikTok'un kapatılması için çağrıda bulundu. Gelişmelerin ardından Gezgin'in yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu TikTok hesabı kapatıldı. Yeni bir Instagram hesabı açarak paylaşımlar yapan Gezgin, "TikTok hesabım devlet tarafından askıya alındı" dedi.

Hamilelik ve doğum videoları nedeniyle soruşturma başlatılan Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı
Çocuk doğurduğunu iddia eden trans fenomen Mükremin Gezgin sessizliğini bozdu: "Kadın cinayetleri ve çocuk katili varken gücünüz bana mı yetiyor? Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
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Çocuk doğurduğunu iddia eden trans fenomen Mükremin Gezgin sessizliğini bozdu: 'Kadın cinayetleri ve çocuk katili varken gücünüz bana mı yetiyor? Çocuk doğurduğunu iddia eden trans fenomen Mükremin Gezgin sessizliğini bozdu: 'Kadın cinayetleri ve çocuk katili varken gücünüz bana mı yetiyor? Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı Doğum yaptığını iddia edip hastaneden video paylaşan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı

Mükremin Gezgin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hamilelik ve doğum videolarıyla tepki çeken Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamilelik ve doğum videolarıyla tepki çeken Mükremin Gezgin'in TikTok hesabı kapatıldı - Son Dakika
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