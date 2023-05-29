Hande Erçel'in Cannes'da giydiği siyah kombinin 881 bin TL olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Hande Erçel'in Cannes'da giydiği siyah kombinin 881 bin TL olduğu ortaya çıktı

29.05.2023 17:32

Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen amfAR etkinliğine katılan Hande Erçel, siyah ip askılı elbisesiyle kendine hayran bırakmıştı. Oyuncunun elbise, çanta ve ayakkabısı için toplam 881 bin 247 TL.

Bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne giden Hande Erçel, yaptığı kombinlerle sık sık adından söz ettirdi. Renkli kombinleriyle etkinlerde göz kamaştıran Erçel'in harcadığı ücretler de gündem oldu.

881 BİN TL'LİK KOMBİN

Sevgilisi Hakan Sabancı ile Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen amfAR etkinliğine katılan Hande Erçel, siyah ip askılı elbiseni ışıltılı çantası ve takılarıyla fırtına estirdi. Hande Erçel'in dünyaca ünlü markadan giydiği elbisesinin fiyatı 11 bin euro (236.762 TL), taktığı küpeleri 10 bin euro (215.223 TL), iki yüzüğünün toplamı 15 bin euro (322.835 TL), elbisesini tercih ettiği markadan alınan ayakkabısı 1450 euro (31.203 TL), çantası ise 3500 euro (75.327 TL). Erçel'in şıklığının bedeli toplamda ise 881 bin 247 TL.

Hande Erçel'in Cannes'da giydiği siyah kombinin 881 bin TL olduğu ortaya çıktı
Hande Erçel'in Cannes'da giydiği siyah kombinin 881 bin TL olduğu ortaya çıktı
Hande Erçel'in Cannes'da giydiği siyah kombinin 881 bin TL olduğu ortaya çıktı
Hande Erçel'in Cannes'da giydiği siyah kombinin 881 bin TL olduğu ortaya çıktı
Hande Erçel'in Cannes'da giydiği siyah kombinin 881 bin TL olduğu ortaya çıktı
Hande Erçel'in Cannes'da giydiği siyah kombinin 881 bin TL olduğu ortaya çıktı
Hande Erçel'in Cannes'da giydiği siyah kombinin 881 bin TL olduğu ortaya çıktı
Hande Erçel'in Cannes'da giydiği siyah kombinin 881 bin TL olduğu ortaya çıktı
Hande Erçel'in Cannes'da giydiği siyah kombinin 881 bin TL olduğu ortaya çıktı
Erçel, festivalin ilk günlerinde giydiği mor, turuncu ve yeşil kıyafeti için de toplam da 815 bin TL ödemişti.
Cannes Film Festivali'ne giden Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte poz verdi
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Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Erçel'in Cannes'da giydiği siyah kombinin 881 bin TL olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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