Hande Erçel'in cesur sahnesi Sabancı ailesinde tartışmaya neden oldu - Son Dakika
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Hande Erçel'in cesur sahnesi Sabancı ailesinde tartışmaya neden oldu

Hande Erçel\'in cesur sahnesi Sabancı ailesinde tartışmaya neden oldu
23.06.2025 14:43
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Hande Erçel'in 'Aşkı Hatırla' dizisindeki cesur sahnesi sadece ekranda değil, Sabancı ailesinin evinde de gündem oldu. Müstakbel gelin olarak görülen Erçel'in sahneleri sonrası Arzu Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı'ya ''Bu ilişkiyi gözden geçir'' diyerek uyarıda bulunduğu, baba Sabancı'nın ise temkinli bir duruş sergileyerek oğlunu medya algısı konusunda dikkatli olması için uyardığı iddia ediliyor.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı "Aşkı Hatırla" dizisinde gündeme bomba gibi düşen sevişme sahnesi, sadece ekranları değil, Sabancı ailesinin evini de karıştırdı. Müstakbel gelin Hande Erçel'in cesur performansı aile içinde soğuk rüzgârlar estiriyor.

Geçtiğimiz yıl birlikte rol aldıkları "Rüzgara Bırak" filminden sonra yeniden aynı projede buluşan Hande Erçel ve Barış Arduç, bu kez Disney+'ta yayınlanan "Aşkı Hatırla" dizisiyle gündemde. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen dizi, henüz ilk üç bölümüyle platformda yayınlanmış olmasına rağmen olayların merkezine oturdu.

Hande Erçel'in cesur sahnesi Sabancı ailesinde tartışmaya neden oldu

Dizinin yayınlanan bölümlerinde yer alan sevişme sahnesi sosyal medyada adeta infial yarattı. Özellikle Hande Erçel'in canlandırdığı Güneş ve Barış Arduç'un hayat verdiği Deniz karakterinin yakınlaştığı sahne, dizinin önüne geçerek tartışmaların odağı oldu.

Hande Erçel'in cesur sahnesi Sabancı ailesinde tartışmaya neden oldu

SABANCI AİLESİ'NDE "AŞKI HATIRLA" KRİZİ!

Romantik sahnelerin yankısı sadece dijital platformlarla sınırlı kalmadı. Magazin kulislerinden sızan bilgilere göre, Hande Erçel'in uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesi, dizideki cesur sahneler nedeniyle oldukça rahatsız. Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, magazin dünyasında şimdiden "müstakbel gelin" olarak anılırken, dizideki sahneler Sabancı ailesinde huzursuzluk yarattı.

Hande Erçel'in cesur sahnesi Sabancı ailesinde tartışmaya neden oldu

UYARI GELDİ

Magazin kulislerinde gün geçtikçe daha fazla yankı bulan iddialara göre, Arzu Sabancı'nın oğlu Hakan Sabancı ile yaptığı özel bir görüşmede sert bir uyarıda bulunduğu öne sürülüyor. İddialara göre Arzu Sabancı, "Bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçir" diyerek açık bir tavır sergiledi. Aynı akşam yapılan aile yemeğinde ise baba Ömer Sabancı'nın, eşine kıyasla daha temkinli bir tutum takındığı, ancak oğlunu özellikle medyadaki algı yönetimi konusunda dikkatli olması için uyardığı konuşuluyor.

İLİŞKİDE GERGİNLİK YAŞANDI MI?

    Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Hande Erçel ile Hakan Sabancı çiftine çevrildi. Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hakan Sabancı ailesinden gelen eleştirileri Hande Erçel'e yansıtmamayı tercih etti. Ancak kısa süreli de olsa aralarında bir gerginlik yaşandığı, bu durumun özellikle "Aşkı Hatırla" dizisinin gündem yaratmasıyla paralel şekilde ortaya çıktığı belirtiliyor.

    Hande Erçel'in cesur sahnesi Sabancı ailesinde tartışmaya neden oldu

    Afişinden galasına kadar büyük ilgi gören "Aşkı Hatırla", içerdiği sahnelerle sanat ve magazin gündemini ikiye böldü. Bir kesim cesur sahneleri oyunculuk başarısı olarak görürken, bir diğer kesim özel hayatı zedeleyici buluyor.

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    Son Dakika Magazin Hande Erçel'in cesur sahnesi Sabancı ailesinde tartışmaya neden oldu - Son Dakika

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      Yorumlar (5)

    • muhammed akman:
      Allah sizi ve zihniyetini kahru perişan eylesin inşallah 113 0 Yanıtla
    • Yusuf Gümüşsoy:
      Bu nasıl bir erkekki eşi olacak ahlak yoksunu bir insanı başkasının yatağına sokacak kadar aşağılık bir yaratık, İnsanda hiçmi ar namus olmaz .. 95 0 Yanıtla
    • Ali Kublay:
      Kepase 67 0 Yanıtla
    • Hkmt Hkmt:
      Sabancilarin gelini diyorlar 20 0 Yanıtla
    • Ali Arslan:
      Lan ne romantik sahnesi resmen birbirlerini yiyiyorlar 13 0 Yanıtla
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