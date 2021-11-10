Hande Erçel mini elbiseli pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni yağdırıyor

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde oynayan ve şimdilerde rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, neredeyse her yaptığıyla gündem oluyor. Sık sık özel hayatıyla adından söz ettiren oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla da gündeme geliyor.

BEĞENİ YAĞIYOR

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve Instagram'da 25,3 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, bir dergi için verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncunun paylaşımına kısa sürede 2 milyondan fazla beğeni geldi.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan ve yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken 27 yaşındaki Hande Erçel, 2 gün önce Instagram hesabından ev halini paylaştı. Sıkı bir spor ve diyet listesi olan Erçel'in paylaşımındaki fit vücudu ise gözlerden kaçmadı. Her paylaşımı beğeni rekoru kıran oyuncunun ev haliyle verdiği pozlar da 3,400 milyon beğeni almıştı.

İşte Hande Erçel'in dikkat çeken pozları...