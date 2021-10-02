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Hareketli ekim başlasın - Son Dakika

Hareketli ekim başlasın

02.10.2021 07:43
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FESTİVALAKBANK CAZ'DA YOK YOK10 Ekim'e kadar sürecek festivalde, 10 farklı mekanda, Türk Caz sahnesinden 100'ün üzerinde sanatçı performans sergileyecek.

FESTİVAL

AKBANK CAZ'DA YOK YOK

10 Ekim'e kadar sürecek festivalde, 10 farklı mekanda, Türk Caz sahnesinden 100'ün üzerinde sanatçı performans sergileyecek.

Kamufle & Lara Di Lara, bugün saat 20.30'da Müze Gazhane'de.

Ediz Hafızoğlu 'Nazdrave' feat. Ceylan Ertem, 3 Ekim Pazar saat 17.00'de Müze Gazhane'de.

Ramazan Sesler 'Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi' feat Anıl Şallıel & Kaan Bıyıkoğlu Swissotel Sultan Park'ta.

İlhan Erşahin's İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan, 7 Ekim Perşembe saat 20.30'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde.

Okay Temiz & Oriental Wind, 8 Ekim Cuma saat 20.30'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde (Biletler akbanksanat.com'da).

2021'İN TEK SONAR'I İSTANBUL'DA

Müzik, yaratıcılığı ve teknolojiyi birleştiren Sonar İstanbul, bu yıl beşinci kez Zorlu PSM'yi festival alanına dönüştürüyor. 2021'in ilk ve tek Sonar'ı olma özelliğini taşıyan festivalde Acid Arab ve 'Climats' live ft Raphaelle Macaros projesi, Christian Löffler &Ensemble, Kerella Dust, Mouse on Mars, SOHN, Janus Rasmussen ve Weval gibi isimler yer alacak. Ayrıca festivalde Digilogue Future Tellers programı ile 'Toplumsal Dönüşüm ve Yaratıcı Endüstriler' konulu oturumlar ve Sonar +D panelleri düzenlenecek. Bugün ve yarın gerçekleşecek Sonar İstanbul'u kaçırmamak için biletinizi passo.com.tr'den alabilirsiniz.

GELİRİ BARINAKLARA GİDECEK

KüçükÇiftlik Park, n11.com'un evcil hayvanlara özel markası pet11 desteğiyle bu defa kapılarını hayvan dostlarımız yararına düzenlenen bir festival için açıyor. Tüm geliri barınaklara bağışlanacak Pet11 Fest X KüçükÇiftlik Bark yarın saat 12.00'de KüçükÇiftlik Park'ta. Bilet fiyatları, 70 lira (1 kg mama), 150 lira (2 kg mama), 250 lira (3 kg mama) olarak değişiyor.

Hareketli ekim başlasın

212 PHOTOGRAPHY ISTANBUL KENTE YAYILIYOR

212 Photography Istanbul, 11 Ekim'e kadar; Yapı Kredi bomontiada, Akaretler Sıraevler A 37-39, Zülfaris Karaköy, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, Yel değirmeni Sanat, Müze Gazhane ve Kalyon Kültür dahil olmak üzere yedi mekanda ücretsiz görülebilecek.

KONSER

Cazın yıldız ismi Avishai Cohen, 7 Ekim Perşembe günü, CSO Ada Ankara'da. 20.00'de başlayacak konserin bilet fiyatları 150-300 lira.

Hareketli ekim başlasın

Hande Yener İzmir'de! Bugün saat 19.00'da Ooze Venue'de gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 224 lira.

Hareketli ekim başlasın

Uzi, yarın 21.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde. Bilet fiyatı, 113 -140 lira.

DANS

RED BULL BC FİNALİ İZMİR'DE

Uluslararası en prestijli breaking yarışması olarak bilinen Red Bull BC One Türkiye finali bu yıl İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda düzenleniyor. Yarın 19.00'da başlayacak yarışta Türkiye'nin en iyi B-Boy ve B-Girl'ü seçilecek. İzleyici katılımı ücretsiz. Detaylı bilgi için:

redbullbcone.com.

Hareketli ekim başlasın

SERGİ

Sakıp Sabancı Müzesi, 'Dün Bugün İstanbul' başlıklı sergi ile 22 sanatçının, İstanbul'a dair eserlerini bir araya getiriyor. Sergi; çevre, hayvan popülasyonu, kentsel dönüşüm, ulaşım, ütopya - distopya gibi başlıklar altında kent dinamiklerini konu alıyor.

28 Kasım'a kadar görülebilir.

Hareketli ekim başlasın

Gurur Birsin'in ilk kişisel sergisi 'Zamanın Enkazı' 23 Ekim'e kadar Mixer'de görülebilir.

Bu yıl beşinci kez gerçekleşen Base, Türkiye'nin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarını İstanbul'da buluşturuyor. 3 Ekim'e kadar devam eden sergi, Tophane-i Amire'de.

ATÖLYE

Sokak sanatçısı Ari Alpert'in 12 kişilik street art stencil atölyesi bugün saat 14.00 ile 17.00 arası Alpert Atölyesi Cihangir'de. Katılım ücreti 150 lira Rezervasyon: (0537) 931  80 85

USLA'nın midye dolma, ıslak hamburger ve salsa verde soslu balık ekmek yapımı atölyesini kaçırmayın. 5 Ekim Salı 19.00'da düzenlenecek atölyenin katılım ücreti 300 lira.

Hareketli ekim başlasın

İstanbul, Sonar, Türk, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hareketli ekim başlasın - Son Dakika Magazin


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