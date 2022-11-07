Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığını açıkladı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığını açıkladı

08.11.2022 10:27

Sosyal medya hesabından dans ettiği bir video yayınlayarak tedavisi olmayan 'Victoria' hastalığına yakalandığını açıklayan ünlü şarkıcı Britney Spears, vücudunun sağ tarafından sinir hasarı meydana geldiğini söyleyerek, "Dans ederken ağrı hissetmiyorum ama eskisi gibi hareket edemiyorum" şeklinde konuştu.

Şarkıcı ve oyuncu Britney Spears, geçtiğimiz aylarda Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Bir süredir ortalarda görünmeyen Amerikalı şarkıcı, hafta sonu Instagram hesabından 'Victoria' hastalığına yakalandığını duyurdu.

"TEDAVİSİ YOK"

Vücudunun sağ tarafında sinir hasarı olduğunu söyleyen Spears, "Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor" ifadelerini kullandı. "Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor" diyen Britney Spears, "Haftada üç kez uykumdan ellerimi tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor. Vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım... Acılı ve ağrılı..." dedi.

"ESKİSİ GİBİ HAREKET EDEMİYORUM"

Spears paylaşımında ayrıca, "O yerden çıktığımdan beri son üç yıldır hafif bilinçsiz vaziyetteyim. Yüzleşemedim" diyerek 2019'da psikolojik sorunları nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesine bir gönderme yaptı. Hastalığını dans ettiği bir videoyla duyuran şarkıcı, paylaşımında "Dans ederken ağrı hissetmiyorum. Zihnim tamamen içimdeki çocuğa dönüşüyor ama eskisi gibi hareket edemiyorum" ifadesine de yer verdi.

Şarkıcı Britney Spears, Victoria hastalığına yakalandı

VİCTORİA HASTALIĞI NEDİR?

Victoria hastalığı olarak bilinen tüberküloz, tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Enfeksiyon esas olarak akciğerleri etkiliyor. Ancak karın, kemikler, bezler ve sinir sistemi üzerinde de etkiye sahip. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tüberkülozla ilgili bir rapora göre, hastalık 2021'de yaklaşık 1,6 milyon insanı öldürdü ve Covid-19'dan sonra ikinci önde gelen bulaşıcı hastalık.

Şarkıcı Britney Spears, Victoria hastalığına yakalandı
Şarkıcı Britney Spears, Victoria hastalığına yakalandı
Şarkıcı Britney Spears, Victoria hastalığına yakalandı
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR (2)
  • BatuhanCG: Neden kardeş? Böyle amansız bir hastalığa yakalanan insan hakkında neden böyle konuşuyorsun? Ayıp değil mi? Senin çoluğun, çocuğun ailen hakkın böyle konuşulsa hoş olur mu? 21 0 Yayından Kaldır
500
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Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığını açıkladı - Son Dakika

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