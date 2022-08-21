2 gün önce vefat eden Civan Canova'nın cenaze namazı yarın kılınacak - Son Dakika
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2 gün önce vefat eden Civan Canova'nın cenaze namazı yarın kılınacak

21.08.2022 15:44
2 gün önce vefat eden Civan Canova'nın cenaze namazı yarın kılınacak

Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Civan Canova, 2 gün önce yaşamını yitirdi. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan oyuncu için yarın Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenecek ardından öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'na son yolculuğuna uğurlanacak.

Çiçek Taksi, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Paramparça, Karadayı, Atiye ve son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Türk sinemasının usta oyuncusu Civan Canova, iki gün önce tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 67 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncunun cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Civan Canova'nın cenaze töreni belli oldu. Canova için 23 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören yapılacak. Canova için öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Civan Canova, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

ÖLÜM HABERİNİ YAKIN DOSTU DUYURDU

Civan Canova'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran yakın dostu Esra Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

2 HAFTA ÖNCE HASTA YATAĞINDAN VİDEO PAYLAŞMIŞTI

İki hafta önce hastane odasında bir video çeken Civan Canova, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek şunları söylemişti: "Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayrı ihtiyari sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. MR çekildi ve doktor 'Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi 2. planda kaldı. Çünkü akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün sonra taburcu edecekler.

Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Oyuncu Civan Canova, yarın son yolculuğuna uğurlanacak
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Kaynak: DHA

Zincirlikuyu, Civan Canova, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2 gün önce vefat eden Civan Canova'nın cenaze namazı yarın kılınacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 gün önce vefat eden Civan Canova'nın cenaze namazı yarın kılınacak - Son Dakika
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