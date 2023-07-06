Hatice'nin Kurban Bayramı için 'Katliam' demesi tepki çekti - Son Dakika
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Hatice'nin Kurban Bayramı için 'Katliam' demesi tepki çekti

06.07.2023 09:15

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Hatice, Kurban Bayramı'ndan dolayı 10 yıl boyunca et yemediğini söyleyerek "Hayvanlara yanlış kesimle zarar verilecekse bu bayram bizde hiç kutlanmasın daha iyi. Biz işin hakkını veremiyoruz" diyen Burcu Güneş'e destek verdi. Hatice'nin Kurban Bayramı'nı 'katliam' olarak nitelendirmesi bazı kullanıcıları kızdırdı.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Hatice, Kurban Bayramı'ndan dolayı 10 yıl boyunca et yemediğini söyleyerek "Hayvanlara yanlış kesimle zarar verilecekse bu bayram bizde hiç kutlanmasın daha iyi. Biz işin hakkını veremiyoruz" diyen Burcu Güneş'e destek verdi. Hatice'nin Kurban Bayramı'nı "katliam" olarak nitelendirmesi bazı kullanıcıları kızdırdı.

"KURBAN BAYRAMI'NI KATLİAM AYI DESEK YERİ"

Meslektaşı Burcu Güneş'in Kurban Bayramı yorumuna destek olan Hatice, bir paylaşıma yaptığı yorumda "Hiç sevmiyorum, Kurban Bayramı'nı katliam ayı desek yeri" ifadelerini kullandı. Hatice'nin sözlerin kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çekti. Şarkıcı için "Ne saçma bir üslup, düşüncelerinizi yazıya dökmeyin" yorumu yapıldı.

Hatice'nin Kurban Bayramı için 'Katliam' demesi tepki çekti
Hatice'nin Kurban Bayramı için 'Katliam' demesi tepki çekti
Hatice'nin Kurban Bayramı için 'Katliam' demesi tepki çekti
Hatice'nin Kurban Bayramı için 'Katliam' demesi tepki çekti
YORUMLAR (3)
  • Fatih Ayaz: Hatice kimdir, ne iş yapar? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: BAZI ÇÖP TENEKESİ KADAR İŞE YARAMAN SÖZDE SANATCILAR GÜNDEMDE OLMAK İÇİN ABUK SUBUK PAYLAŞIYORLAR. YAZIKKI SANAT SİZİN GİBİ ÇAKMALARA KALDI Cevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır
  • ahmet kasap: SEN GİT BAŞKA ÜLKEDE YAŞA EMİ EMİR SENDEN Mİ GELİYOR KİMSİN SEN SANATÇI BOZUNTUSU Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Hatice'nin Kurban Bayramı için 'Katliam' demesi tepki çekti - Son Dakika
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