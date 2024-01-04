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''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da 'Havuçlu anne' tiplemesiyle tanınan ünlü oyuncu Büşra Pekin, son haliyle şaşırttı. Daha önce "Estetik yaptırmadım" diyen Pekin'in yanaklarına yaptırdığı işlem bazı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

04.01.2024 - 11:08,  Güncelleme: 11:37
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'da "Havuçlu anne" tiplemesiyle tanınan ünlü oyuncu Büşra Pekin yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor. Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Pekin'in yüzündeki farklılıklardikkat çekti.

"ESTETİĞİM YOK" DEMİŞTİ

Diyet ve sporla 15 kilo veren Büşra Pekin daha önce yaptığı açıklamada "Estetiğim yok, yüz bandı kullanıyorum" demişti. Pekin son paylaşımı ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

"Havuçlu anne" olarak tanıdığımız Büşra Pekin'in yanaklarına yaptırdığı işlem bazı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yanakları oldukça incelen ünlü oyuncunun "Hollywood yanağı" yaptırdığı söyleniyor. Kimisi ünlü oyuncunun değişiminieleştirirken, birçok takipçisi bu değişimden oldukça memnun.

İşte Büşra Pekin'in son hali;

'Havuçlu anne' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
'Havuçlu anne' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
'Havuçlu anne' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
'Havuçlu anne' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
'Havuçlu anne' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
\'\'Havuçlu anne\'\' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
YORUMLAR (4)
  • cemal köse: boya badana Yanıtla 22 1
  • ULUBATLI HASAN : Çin'li bir milyoner zamanın birinde güzel mi güzel bir mankenle evlenir, fakat doğan çocuklar çirkindir, adam aldatıldığından şüphelenir ve test yaptırır, bakar ki çocuklar kendinden, sonradan anlaşılır ki kadın çirkindir ve evlenmeden önce estetik ameliyatla güzelleşmiştir, kasa değişik olsa da kaporta aynıdır anlayacağınız. Yanıtla 11 0
  • Arzum Baskara: Ben seviyorum bu kadininya. Tatlis sey. Sevmeyende kusur ararim. Yada fesatlik Yanıtla 1 1
  • Mahir Tunç: bildiğin esra erol olmuş :DD Yanıtla 1 0

Büşra Pekin, Pekin, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor - Son Dakika
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