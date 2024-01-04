\'\'Havuçlu anne\'\' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor

Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da "Havuçlu anne" tiplemesiyle tanınan ünlü oyuncu Büşra Pekin yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor. Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Pekin'in yüzündeki farklılıklardikkat çekti.

"ESTETİĞİM YOK" DEMİŞTİ

Diyet ve sporla 15 kilo veren Büşra Pekin daha önce yaptığı açıklamada "Estetiğim yok, yüz bandı kullanıyorum" demişti. Pekin son paylaşımı ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

"Havuçlu anne" olarak tanıdığımız Büşra Pekin'in yanaklarına yaptırdığı işlem bazı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yanakları oldukça incelen ünlü oyuncunun "Hollywood yanağı" yaptırdığı söyleniyor. Kimisi ünlü oyuncunun değişiminieleştirirken, birçok takipçisi bu değişimden oldukça memnun.

İşte Büşra Pekin'in son hali;

