Ülkemizde hafızalardan silinmeyen birçok dizi var. O dizilerden biri de 2003 yılında yayınlanmaya başlayan, senaristliğini Gani Müjde'nin, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği gençlik dizi Hayat Bilgisi.
Perran Kutman, Kerem Kupacı ve Tarık Pabuççuoğlu gibi isimlerin yıldızlaştığı dizide, Pabuççuoğlu canlandırdığı Amil Bey karakteriyle ekranların unutulmaz karakterlerinden biri haline gelmişti.
Sevilen dizinin oyuncuların şimdilerde ne yaptığı merak edilirken, Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu son haliyle gündeme geldi.
Şimdilerde 73 yaşında olan isim, Hayat Bilgisi dizisinde kel, döner sermaye sevdalısı, nafaka mağduru bir müdürü canlandırıyordu.
Uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam süren isim, son olarak Star TV'de yayınlanan Ah Nerede dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Kel görüntüsüyle tanınan ismin son hali ise görenleri şaşırttı. Pabuççuoğlu'nu beyaz ve gür saçlarıyla görenler ünlü oyuncuyu tanıyamadı.
İşte Tarık Pabuççuoğlu'nun son hali:
Son Dakika › Magazin › Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı - Son Dakika