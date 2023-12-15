Hayat Yeniden Defilesi ve Müzayede ile Depremzede Gençlere Destek

Desa iş birliğinde gerçekleştirilen ve koreografisini Banu Noyan'ın hazırladığı, Cemil İpekçi ve Ümit Ünal gibi değerli tasarımcıların da imzası bulunan "Hayat Yeniden" defilesinin hemen ardından, Banu Noyan ve Şenol İpek'in yönettiği bir müzayede de yapıldı. Müzayede gelirleri ile Platform tarafından Hatay'da depremzede gençler için özel bir online derslik oluşturulacak.

"Eşitliğin Liderleri" ödül töreni ile eş zamanlı olarak ve DESA iş birliğinde gerçekleştirilen programda, Cemil İpekçi'nin, defilede en beğenilen tasarımını giyerek videolu mesaj paylaşan ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil projeye destek veren ünlüler arasında yer aldı.

Kadın Dostu Markalar Platformu'nun Eşitlik, Çeşitlilik, Hakkaniyet odağında hayata geçirdiği projelerden biri olan, 6 Şubat depremlerinden çok kısa bir süre sonra bölgedeki kadın ve çocukları odağına alarak "Kadınlara Umut, Çocuklara Mutluluk" mottosuyla yola çıkan "İyiliğe Bir İlmek" projesi, muhteşem bir defile ile hedefine ulaştı.

İş dünyası ile sanat ve moda dünyasını bir araya getiren "Hayat Yeniden" Defile&Müzayede Programında, depremzede kadınlar tarafından örülen hırkalar ve makrome çantalar, önce koreografisi Banu Noyan tarafından hazırlanan bir defile ile görücüye çıktı, ardından da yapılan müzayede ile yeni sahiplerini buldu. Amacı deprem bölgesindeki kadın ve gençlerin hayatına olumlu katkılar sunmak olan İyiliğe Bir İlmek "Hayat Yeniden" Defile&Müzayede Programı ile Hatay'daki depremzede gençlere derslik kurulacak.

ÜNLÜLER DE PROJEYE DESTEK VERDİ

Makrome çantaların bir kısmının DESA'nın kıymetli dokunuşlarıyla yeniden hayat bulduğu projeye, ayrıca Cemil İpekçi, Ümit Ünal gibi çok değerli moda tasarımcıları da özel tasarımlarıyla katkı sundu. Projeye destek veren diğer bir ünlü isim de Nil Karaibrahimgil oldu. 2 özel tasarım ile projeye katkı veren ünlü tasarımcı Cemil İpekçi'nin defilede büyük ilgi gören tasarımını giyerek videolu mesaj paylaşan Nil Karaibrahimgil programa renk kattı.

EŞİTLİĞİN LİDERLERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞTU

Programın açılış konuşmasını yapan Kadın Dostu Markalar Platformu Genel Müdürü Nazlı Demirel, konuşmasında "Kadınlara umut, çocuklara mutluluk olmak için çıktığımız bu yolda, attığımız bir ilmeğin, dost markalarımızın da katkılarıyla binlerce ilmeğe dönüştüğünü görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

İYİLİĞE BİR İLMEK "HAYAT YENİDEN" Defile&Müzayede programı, Dünya Erkekler Günü vesilesiyle Kadın Dostu Markalar Platformu öncülüğünde bu yıl ikinci kez gerçekleşen "Eşitliğin Liderleri" ödül töreni ile eş zamanlı olarak düzenlendi. Ödül töreninde eşitlikçi yönleri, yönetim felsefeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğine değer katan projeleriyle bilinen ve örnek teşkil eden iş insanlarına "Eşitliğin Liderleri 2023 Özel Ödülleri"takdim edildi.

"EŞİTLİĞİN LİDERLERİ 2023 ÖDÜLLERİ" TAKDİM EDİLEN İSİMLER;

Haluk Kayabaşı- Kibar Holding CEO

Murat Kolbaşı- Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı

Davut Doğan- Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Fırat Fidan- FDN Grubu Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Arslan- CVK Park Bosphorus Genel Müdürü

Programda, CVK Park Bosphorus, Aveon Global Sigorta, Bahçeşehir Okulları, Netafim ve Desa, Cemil İpekçi, Ümit Ünal ve Banu Noyan'a da 2023 "Değer Katanlar Özel Ödülleri" takdim edildi.