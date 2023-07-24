Hazal Kaya, sosyal medya tacizcisi için uzaklaştırma kararı aldırdı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyadan küfür ve hakaretlerle kendisini rahatsız eden şahıs için uzaklaştırma kararı aldırdı. Bazı kullanıcılar tarafından şahsın sosyal medyadan rahatsız edici görüntüler paylaştığı ve ünlü oyuncu ve ailesinin can güvenliğinin olmadığı ileri sürüldü.

TEHDİDİN CİDDİYETİNİN GÖZETİLMESİNİ İSTEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazal Kaya, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret, tehdit ve nefret suçu işleyen Ö.T adlı kişiden şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep ve dava etti.

KORUMA KARARI TÜM AİLE FERTLERİ İÇİN GEÇERLİ

Mahkeme atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirterek 6284 sayılı yasa gereğince koruma taleplerinin delil araştırması ve duruşma yapılmaksızın derhal verilmesi gerektiğine karar verdi. Koruma kararının Hazal Kaya'nın yanı sıra aile fertlerini de kapsaması dikkat çekti.