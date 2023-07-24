Hazal Kaya, sosyal medya tacizcisi için uzaklaştırma kararı aldırdı

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medyadan küfür ve hakaretlerle kendisini rahatsız eden şahıs için uzaklaştırma kararı aldırdı. Bazı kullanıcılar tarafından şahsın sosyal medyadan rahatsız edici görüntüler paylaştığı ve ünlü oyuncu ve ailesinin can güvenliğinin olmadığı ileri sürüldü.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazal Kaya, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve sosyal medya hesaplarından kendisine ve ailesine yönelik hakaret, tehdit ve nefret suçu işleyen Ö.T adlı kişiden şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu tehdidin ciddiyeti gözetilerek uzaklaştırma kararı verilmesini talep ve dava etti.
Mahkeme atılan mesajlar doğrultusunda tek taraflı ısrarlı takibin devam ettiğini belirterek 6284 sayılı yasa gereğince koruma taleplerinin delil araştırması ve duruşma yapılmaksızın derhal verilmesi gerektiğine karar verdi. Koruma kararının Hazal Kaya'nın yanı sıra aile fertlerini de kapsaması dikkat çekti.
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