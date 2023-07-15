Çöp Adam'da başrol dahil 6 oyuncu birden diziye veda etti - Son Dakika
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Çöp Adam'da başrol dahil 6 oyuncu birden diziye veda etti

15.07.2023 12:10

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı Çöp Adam dizisi, yeni hikayesiyle eylül ayında ekrana gelecek. Ancak Sedef Avcı, Hülya Şen, Selen Domaç, Fatih Koyunoğlu, Nisa Uray ve Şeyda Terzioğlu gibi oyuncular diziden ayrıldı.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'nun paylaştığı Çöp Adam dizisi, eylül ayında yeni hikayesinde ekrana gelecek. OGM Pictures imzalı dizinin hikayesi değişeceği Sedef Avcı, Hülya Şen, Selen Domaç, Fatih Koyunoğlu, Nisa Uray ve Şeyda Terzioğlu ile yollar ayrıldı.

SEDEF AVCI'DAN VEDA PAYLAŞIMI GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikayesi değiştirilen dizide birçok oyuncuyla yollar ayrıldı ve bu karar da dün oyunculara iletildi. Kararın ardından Instagram hesabından paylaşım yapan dizinin başrol oyuncusu Sedef Avcı "Güzel bir sezondu. Harika bir ekiple harika dostluklara sahip oldum. Herkesin emeğine yüreğine sağlık yeni sezonda Yolunuz açık olsun" diyerek kadroya veda etti.

Hikayesi değişen Çöp Adam dizisinde yaprak dökümü! 6 oyuncu birden kadrodan ayrıldı

HÜLYA ŞEN: BİRAZ ZAMANSIZ OLDU

Çöp Adam dizisinde "Nesrin" karakterini oynayan Hülya Şen de ekibe veda ederek yaptığı paylaşımda "Canım Nesrin biraz zamansız olsa da gidişin, yiyecek ekmeğin vardır diye düşünüyorum başka yalılarda. Birçok kişi 'kaç yılın Nesrin'isin niye tencere tava taşıyorsun' dese de ben sana hiç o gözle bakmadım. Ayrıca yılların edinilmiş tecrübelerin ispata ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. O yüzden sen benim ve arkadaşlarımın kıymetlisiydin. Bu yolculukta yanımda olan bütün oyuncu ve ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sezonda yolunuz açık reytinginiz bol olsun" ifadelerini kullandı.

Hikayesi değişen Çöp Adam dizisinde yaprak dökümü! 6 oyuncu birden kadrodan ayrıldı
Çöp Adam dizisinde yaprak dökümü! Başrol dahil 6 oyuncu birden kadrodan ayrıldı
Sedef Avcı
Hikayesi değişen Çöp Adam dizisinde yaprak dökümü! 6 oyuncu birden kadrodan ayrıldı
Selen Domaç
Hikayesi değişen Çöp Adam dizisinde yaprak dökümü! 6 oyuncu birden kadrodan ayrıldı
Fatih Koyunoğlu
Hikayesi değişen Çöp Adam dizisinde yaprak dökümü! 6 oyuncu birden kadrodan ayrıldı
Nisa Uray
Hikayesi değişen Çöp Adam dizisinde yaprak dökümü! 6 oyuncu birden kadrodan ayrıldı
Şeyda Terzioğlu
YORUMLAR (1)
  • Garip Yolcu: Dizi çöp oldu desenize ??. Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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