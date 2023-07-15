Çöp Adam'da başrol dahil 6 oyuncu birden diziye veda etti

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'nun paylaştığı Çöp Adam dizisi, eylül ayında yeni hikayesinde ekrana gelecek. OGM Pictures imzalı dizinin hikayesi değişeceği Sedef Avcı, Hülya Şen, Selen Domaç, Fatih Koyunoğlu, Nisa Uray ve Şeyda Terzioğlu ile yollar ayrıldı.

SEDEF AVCI'DAN VEDA PAYLAŞIMI GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hikayesi değiştirilen dizide birçok oyuncuyla yollar ayrıldı ve bu karar da dün oyunculara iletildi. Kararın ardından Instagram hesabından paylaşım yapan dizinin başrol oyuncusu Sedef Avcı "Güzel bir sezondu. Harika bir ekiple harika dostluklara sahip oldum. Herkesin emeğine yüreğine sağlık yeni sezonda Yolunuz açık olsun" diyerek kadroya veda etti.

HÜLYA ŞEN: BİRAZ ZAMANSIZ OLDU

Çöp Adam dizisinde "Nesrin" karakterini oynayan Hülya Şen de ekibe veda ederek yaptığı paylaşımda "Canım Nesrin biraz zamansız olsa da gidişin, yiyecek ekmeğin vardır diye düşünüyorum başka yalılarda. Birçok kişi 'kaç yılın Nesrin'isin niye tencere tava taşıyorsun' dese de ben sana hiç o gözle bakmadım. Ayrıca yılların edinilmiş tecrübelerin ispata ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. O yüzden sen benim ve arkadaşlarımın kıymetlisiydin. Bu yolculukta yanımda olan bütün oyuncu ve ekip arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Sezonda yolunuz açık reytinginiz bol olsun" ifadelerini kullandı.

Sedef Avcı

Selen Domaç

Fatih Koyunoğlu

Nisa Uray