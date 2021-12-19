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Hülya Avşar iki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi - Son Dakika

Hülya Avşar iki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi

19.12.2021 14:04

Hülya Avşar, önceki akşam Ankara Günay'da sahne aldı. Avşar, iddialı tarzıyla dikkatleri üzerine topladı. İki yandan yırtmaçlı bir elbise tercih eden sanatçı, o elbisenin altına ise jartiyer giydi.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve güzel sesi ile herkesi kendine hayran bırakan Hülya Avşar, Ankara'daki sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye iddialı bir kıyafetle çıkan Avşar Kızı bu kez jartiyeriyle dikkat çekti.

SEYİRCİLER GÖZÜNÜ ALAMADI

Hülya Avşar, derin bacak dekolteli elbise ile adeta yürek hoplattı. Seyirciler elbisesinin altına jartiyer giyen Avşar'dan gözlerini alamadı. Güzel şarkıcı gece boyunca repertuarında yer alan şarkılarını, kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi.

Avşar Kızı yine cesaretini konuşturdu! İki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi

YORUM YAĞDIRDILAR

Sahnede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşan Avşar Kızı'nı öven de oldu eleştiren de. İşte gelen bazı yorumlar;

Avşar Kızı yine cesaretini konuşturdu! İki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi
Avşar Kızı yine cesaretini konuşturdu! İki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi
Avşar Kızı yine cesaretini konuşturdu! İki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi
Avşar Kızı yine cesaretini konuşturdu! İki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi
Hülya Avşar iki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi
Hülya Avşar iki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi

Hülya Avşar, Jartiyer, Ankara, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hülya Avşar iki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hülya Avşar iki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi - Son Dakika
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