Hülya Avşar iki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve güzel sesi ile herkesi kendine hayran bırakan Hülya Avşar, Ankara'daki sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye iddialı bir kıyafetle çıkan Avşar Kızı bu kez jartiyeriyle dikkat çekti.

SEYİRCİLER GÖZÜNÜ ALAMADI

Hülya Avşar, derin bacak dekolteli elbise ile adeta yürek hoplattı. Seyirciler elbisesinin altına jartiyer giyen Avşar'dan gözlerini alamadı. Güzel şarkıcı gece boyunca repertuarında yer alan şarkılarını, kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi.

YORUM YAĞDIRDILAR

Sahnede çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşan Avşar Kızı'nı öven de oldu eleştiren de. İşte gelen bazı yorumlar;