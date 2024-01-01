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İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtre ile görünmez hale geldi - Son Dakika
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İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtre ile görünmez hale geldi

İbo Show'un yılbaşı özel programında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk oldu. Çekimlerde kullanılan filtre yüzünden sanatçıların yüzünün bir kısmı görünmezken seyirciler de tepki gösterdi.

01.01.2024 - 08:17,  Güncelleme: 08:21
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İbo Show'un yılbaşı özel programında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk oldu. Çekimlerde kullanılan filtre yüzünden sanatçıların yüzünün bir kısmı görünmezken seyirciler de tepki gösterdi.

VJ BÜLENT: REZİLLİĞİN DİBİ

Müzik şöleninin yaşandığı gecede kullanılan filtre yüzünden ünlü isimlerin yüzü net şekilde görülemedi. Hülya Avşar daha önce de başrol olduğu Masumiyet dizisinde aynı filtreyi kullanmış ve tepki çekmişti. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından seyircilerden tepki gecikmedi. Kendi televizyon ayarlarından sorun olduğunu düşünen kullanıcılar, "Gözüm bozuldu" ve "Yayından sorun olduğunu düşünüp kanal değiştirmiştim meğer filtreymiş" yorumunu yaptı.

İbo Show Yılbaşı Özel programında kullanılan filtre pes dedirtti

Yayında kullanılan filtreye tepki gösteren VJ Bülent "Rezilliğin ve komedinin dibiydi. Türk televizyonunda yılbaşı tarihinde bir ilk idi. Yönetmen yok muydu, resim seçici, reji?" ifadelerini kullandı.

İşte yapılan bazı yorumlar...

İbo Show Yılbaşı Özel programında kullanılan filtre pes dedirtti
İbo Show Yılbaşı Özel programında kullanılan filtre pes dedirtti
İbo Show Yılbaşı Özel programında kullanılan filtre pes dedirtti
İbo Show Yılbaşı Özel programında kullanılan filtre pes dedirtti
İbo Show Yılbaşı Özel programında kullanılan filtre pes dedirtti
İbo Show\'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtre ile görünmez hale geldi
YORUMLAR

Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtre ile görünmez hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtre ile görünmez hale geldi - Son Dakika
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