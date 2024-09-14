İdil Bilgen güzellik yarışmasına neden katıldığını anlattı: Kanser araştırmalarımı duyurmak istiyorum - Son Dakika
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İdil Bilgen güzellik yarışmasına neden katıldığını anlattı: Kanser araştırmalarımı duyurmak istiyorum

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Miss Turkey 2024'te birinci olduktan sonra eleştirilerin hedefi olan tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, yarışmaya kanser üzerine yaptığı araştırmalarını dünya çapında duyurmak için katıldığını söyledi.

14.09.2024 16:48
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Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2024'ün birinci tıp fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. 1.80 boyundaki Bilgen, yarışmanın ardından eleştirilerin hedefi oldu. Hakkındaki olumsuz yorumlara sitem eden Bilgen, yarışmaya neden katıldığını da anlattı.

"GÜZELLİK YARIŞMASI SADECE FİZİĞİ KAPSAMIYOR"

Özlem Gürses'in YouTube programına konuk olan İdil Bilgen, "Niye girdin bu yarışmaya İdil? Sen tıp fakültesi mezunusun, müthiş bir aile hikayen var. Baban sana 'Ya kızım ne işin var?' demedi mi?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümünüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç, beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür. Sadece fiziksel güzellik değil. Kanser üzerine araştırmalarım var. Ülkemizi bu alanda başarılı temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Kanser çalışmalarımı göstermek istiyorum. Türkiye Güzeli seçilmeden önce hekim unvanı aldım. Yarışmaya da hekim olarak katıldım. Bu benim ilk unvanım ve bunun gururla taşıyacağım. Hem hekimliği hem de güzellik unvanının birleştirilmesi güzel bir bütün."

İdil Bilgen güzellik yarışmasına neden katıldığını anlattı: Kanser araştırmalarımı duyurmak istiyorum

TÜRKİYE GÜZELİ'NE ŞABANİYE BENZETMESİ

Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi isimlerin jüri olduğu Miss Turkey 2024 önceki akşam görkemli bir törenle seçildi. Tıp fakültesinden mezun olan 1.80 boyundaki İdil Bilgen, yarışmada birinci oldu. Görüntüleri kısa sürede gündem olan Bilgen, Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterlerinden Şabaniye'ye benzetildi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP: ÖNEMSEMİYORUM

Günlerdir eleştirilerin hedefinde olan İdil Bilgen, dün katıldığı canlı yayında yorumları önemsemediğini belirterek "Ben bir Türk kadınıyım. Türk Cumhuriyetimizi temsil etmek için bu unvanı aldım. Bununla çok gurur duyuyorum. Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların boşluğuna veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlarımız bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum" ifadelerini kullandı.

İdil Bilgen güzellik yarışmasına neden katıldığını anlattı: Kanser araştırmalarımı duyurmak istiyorum
İdil Bilgen güzellik yarışmasına neden katıldığını anlattı: Kanser araştırmalarımı duyurmak istiyorum
İdil Bilgen güzellik yarışmasına neden katıldığını anlattı: Kanser araştırmalarımı duyurmak istiyorum

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Son Dakika Magazin İdil Bilgen güzellik yarışmasına neden katıldığını anlattı: Kanser araştırmalarımı duyurmak istiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ahmet Kahveci: madem donanımlı olan seçiliyor neden elbise giymiyorsunuz ?? 36 0 Yanıtla
  • İsmail Eroğlu: Adı üzerinde güzellik yarışması, donanımlı ve güzel olan çok genç kızlarımız vardır. 31 0 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN: Ha niye birinci oldu anlaşıldı şimdi 22 0 Yanıtla
  • Deniz Aydıner: Kadın cinayetlerinden tut kanser araştırmasına kadar gitti konu.. adı üstünde sadece güzellik yarışması 21 0 Yanıtla
  • Sergen Kapalı: kendini bilgi yarışmasında zannediyor hala. 16 1 Yanıtla
  • Özgür Özer: Kanser araştırmalarını duyurmak istersen jürinin görme problemlerini duyurmuş oldu :))) 14 0 Yanıtla
  • ayhan kından: Ulkemizi temsil ediyor bu guzel bayan neden bukadar ustune gidiyorsunuz?? 2 7 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım: bilgi yarismasi degilki. tıp alaninda kanıtla ozamn iş patlayınca tip 2 0 Yanıtla
  • cennetatakum samsun: Sebep: kanser üzerine araştırmalarım var ,ne alaka ki.... 1 0 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA: sana kim güzel diyor acaba 1 0 Yanıtla
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