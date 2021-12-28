Üye Girişi
İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz garip tepki: Havaya ateş açıp yayınladı - Son Dakika

İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz garip tepki: Havaya ateş açıp yayınladı

28.12.2021 12:06

Gökhan Göz, Berdan Mardini ile evliyken kendisiyle aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler'in ihanetine uğradığını ileri sürerek hem elindeki mesajlarını ifşa etti hem de Yelliler'e aldığı hediyeleri yaktı. Siniri geçmeyen Göz'ün dün gece de sosyal medya hesabından havaya defalarca kez ateş ettiği anları paylaşıp sonra da sildiği görüldü.

Gökhan Göz, Berdan Mardini ile evliyken kendisiyle aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler'in ihanetine uğradığını iddia etti. Yelliler'in evli insanlarla mesajlarını ifşa eden Göz, sevgilisine aldığı tüm kıyafetleri de yaktı.

SEVGİLİSİNE ALDIĞI TÜM HEDİYELER YAKTI

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler boşandıktan sonra Göz ile ilişkisini ilan etti. Hatta ikili geçtiğimiz günlerde romntik bir doğum günü kutlaması yaptı. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Göz, Yelliler'in kendisini aldattığını ileri sürdü. İlişkisini bitiren Gökhan Göz, Yelliler'e aldığı tüm hediyeleri de yaktı.

İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz, havaya ateş açtı

FATOŞ YELLİLER İHANET İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Gökhan Göz'ün paylaşımlarından sonsa Instagram hesabından bir açıklama yapan Fatoş Yelliler ise "Eski tarihli mesajları birlikteliğimiz bile söz konusu değilken şu an güncel mesajlarmış gibi gösterip birlikte olduğumuz sürece bağlamak, sadakatsizlikle suçlamak ve farklı algılar yaratmak çok acımasızca. Herkesi kendi vicdanıyla baş başa bırakıp sadece Allah'a havale ediyorum. Herkesin yolu açık olsun. Bu konuyla ilgili yapacağım son açıklamadır" ifadelerini kullandı.

İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz, havaya ateş açtı

HAVAYA ATEŞ AÇTI

Yaşanan olaylardan dolayı siniri bir türlü geçmeyen Gökhan Göz, sosyal medya hesabından içki içtiğini anları yayınladı. Bununla da yetinmeyen Göz, evinden havaya peş peşe ateş açtığı anları paylaştı ancak kısa süre içinde paylaşımı sildi.

Berdan Mardini'ye ihanet eden Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü de aldattığı iddialarına yanıt verdi Fatoş Yelliler'in ihanet mesajlarını ifşa eden Gökhan Göz, aldığı hediyeleri de yaktı
İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz garip tepki: Havaya ateş açıp yayınladı
YORUMLAR
500

Berdan Mardini, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz garip tepki: Havaya ateş açıp yayınladı - Son Dakika Magazin


Altının gram fiyatında yükseliş: 690 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatında yükseliş: 690 lira seviyesinden işlem görüyor         
12:07
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi? Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?         
10:26
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Bingöl'de Tevhid Kitabevi'ne operasyona giden polise saldırı! Ortalık savaş alanına döndü Bingöl'de Tevhid Kitabevi'ne operasyona giden polise saldırı! Ortalık savaş alanına döndü         
01:10
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24

Son Dakika Haberleri
12:07 Altının gram fiyatında yükseliş: 690 lira seviyesinden işlem görüyor
12:06 İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz garip tepki: Havaya ateş açıp yayınladı
11:35 Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş
11:33 Türkiye'de casusluktan suçlanmışlardı! Şimdi reklamda oynayacaklar
11:31 Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan BDDK'ya "engizisyon" eleştirisi
11:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Bütün belediye başkanlarımızı dinliyorlar
11:31 Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı
11:08 Velayet davasını kaybetti! Özcan Deniz kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
11:00 Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı
10:57 Dolar güne yükselişle başladı! 11,88 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 12:12:45. #1.13#
SON DAKİKA: İhanet gerekçesiyle Fatoş Yelliler ile ayrılan Gökhan Göz garip tepki: Havaya ateş açıp yayınladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement