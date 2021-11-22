İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin evliliği kötü bitti. Ciğerci ile kendisinden 15 yaş küçük olan Çıra, 9 Eylül'de evliliklerini 15 dakika içinde bitirdi. Boşandıktan sonra arkadaş kalan ve birlikte kurdukları markada çalışmaya devam eden ikili, aralarındaki tüm bağları kopardı.

"İŞ VE ARKADAŞLIK İLİŞKİM BİTTİ"

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak dün Instagram hesabından bir paylaşım yapan Çıra, iş ortaklıklarının da bittiğini açıkladı. Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Çıra, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Selin Ciğerci ile olan iş ortaklığım ve arkadaşlık ilişkim bugün itibari ile tamamen bitmiştir. Kendisine yeni hayatında başarılar, sağlık ve huzur dilerim."

SELİN CİĞERCİ'YE RESTİ ÇEKMİŞTİ

Önceki akşam trafikte görüntülenen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin iş ortaklığını bitirmek istemesiyle ilgili "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz çok şükür" demişti.