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İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı - Son Dakika

İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı

22.11.2021 11:16
İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı

Eylül ayında boşandıktan sonra birlikte çalışmaya devam eden Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iş ortaklığını da bitirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çıra, "Ciğerci ile iş ve arkadaşlık ilişkim bitti. Yeni hayatında başarılar" dedi.

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin evliliği kötü bitti. Ciğerci ile kendisinden 15 yaş küçük olan Çıra, 9 Eylül'de evliliklerini 15 dakika içinde bitirdi. Boşandıktan sonra arkadaş kalan ve birlikte kurdukları markada çalışmaya devam eden ikili, aralarındaki tüm bağları kopardı.

"İŞ VE ARKADAŞLIK İLİŞKİM BİTTİ"

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak dün Instagram hesabından bir paylaşım yapan Çıra, iş ortaklıklarının da bittiğini açıkladı. Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Çıra, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Selin Ciğerci ile olan iş ortaklığım ve arkadaşlık ilişkim bugün itibari ile tamamen bitmiştir. Kendisine yeni hayatında başarılar, sağlık ve huzur dilerim."

2 ay önce boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti iş ortaklıklarını bitirdi

SELİN CİĞERCİ'YE RESTİ ÇEKMİŞTİ

Önceki akşam trafikte görüntülenen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin iş ortaklığını bitirmek istemesiyle ilgili "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz çok şükür" demişti.

İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı

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Son Dakika Magazin İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İki ay önce boşanmışlardı! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra iş ortaklıklarını da sonlandırdı - Son Dakika
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